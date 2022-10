Dengue en Rafaela: ya hay acciones para prevenir casos

Por cuarto año consecutivo, la Municipalidad de Rafaela lleva adelante la campaña “Más Seco. Más limpio. Menos dengue”, con la premisa de que resulta fundamental la prevención y el control del dengue a través de la participación comunitaria y la educación en salud.

En ese contexto, se realizaron dos reuniones entre los integrantes de las diferentes áreas municipales asociadas con esta problemática, en el Salón Verde, donde se establecieron líneas de acción para la temporada de primavera-verano.

Algunas de las actividades que se realizarán serán las visitas puerta a puerta, la entrega de folletería informativa, campañas de comunicación masivas y el trabajo articulado con las instituciones y la ciudadanía, para lograr el compromiso de todos frente al dengue.

Estuvieron presentes en estas reuniones, integrantes de la secretaría de Ambiente y Movilidad, de la Secretaría de Desarrollo Humano, de la Secretaría de Comunicación y Vinculación Institucional, de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Transportes, de la subsecretaría de Salud, del Instituto para el Desarrollo Sustentable y del Área de Salud Animal y Zoonosis.

También se llevaron adelante encuentros con las áreas de salud, donde participaron el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci; la infectóloga Sandra Cappello; la directora de la región de Salud Rafaela, Eter Senn; y referentes de los diferentes centros de salud locales.

Capacitación a promotores

En el contexto de esta campaña, se realizó una capacitación a dos grupos de 20 jóvenes que llevarán adelante la concientización en territorio.

La formación la realizaron el concejal Martín Racca; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; la responsable de Educación Ambiental del IDSR, Antonela Kern; y Marcelo Pfaffen, de Zoonosis. También estuvieron presentes la secretaria de Ambiente y Movilidad María Paz Caruso y de Desarrollo Humano Myriam Villafañe.

Lanzotti, manifestó: “Desde el municipio iniciamos las capacitaciones de los jóvenes que van a llevar adelante la campaña de concientización de dengue. Ya veníamos reuniéndonos los actores que estamos involucrados en la prevención, también nos reunimos con las áreas de salud para anticiparnos si existiera un brote”.

“La idea es tener una actitud preventiva y de concientización, por eso estamos capacitando a los jóvenes para que empiecen el puerta a puerta junto con los vecinos que son los principales protagonistas en evitar que tengamos dengue en Rafaela. Muchos de ellos ya trabajaron en la prevención y hay otros que son nuevos y se están formando”.

“La actividad va a consistir en llevar información a la comunidad y, en la medida de lo posible, ingresar a los patios que es donde encontramos los reservorios para instruir a la gente y evitar que esto se produzca”, cerró.

Por su parte, Racca, dijo: “Lo importante es que esto se haga entre todos y que tengamos en cuenta las cosas que podemos hacer en casa para prevenir y eliminar criaderos. Junto a las áreas del municipio arrancamos en septiembre / octubre con el mes de la prevención de dengue, porque sabemos muy bien que en algún momento vamos a tener un nuevo brote, no sabemos cuándo, ni qué intensidad va a tener. Lo que sí está claro es que debemos trabajar fuertemente en lo que estamos atravesando ahora que es la etapa de prevención, que es la más importante, porque son las acciones que llevamos adelante antes de que aparezca el problema”.

“La etapa de prevención es fundamental, nos ayuda a tomar conciencia de lo que tenemos que hacer cada uno para evitar que el dengue sea un problema de salud pública como lo fue en el 2019- 2020. Es una enfermedad prevenible. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no debería haber ningún caso en este verano” agregó.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer? controlar los patios después de la lluvia. Todo depósito de agua o recipiente que colecte agua de lluvia y que tenga pared, es un potencial criadero de aedes. Ese recipiente hay que eliminarlo, aprovechando los servicios de disposición de residuos. Para evitar problemas de salud a nuestra familia y a toda la comunidad. Esto es muy claro, la salida es colectiva, todos podemos hacer algo para evitar esta enfermedad” finalizó.

Experiencias

El grupo que llevará adelante el trabajo en territorio está conformado por jóvenes de la ciudad, que visitarán puerta a puerta los hogares, para sumar compromiso ciudadano e informar sobre los cuidados que se deben tener presentes para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Los temas abordados fueron los aspectos más importantes sobre el mosquito y la enfermedad; sobre las acciones que se deben tener en cuenta en hogares y patios, y sobre el cuidado personal.

Gisela Armenta, una de las jóvenes que llevará a cabo la actividad, comentó: “A fin del año pasado ya había participado de esta tarea, pero aún había mucha gente asustada con el COVID, y no podíamos ingresar a sus casas a realizar el saneamiento y la verificación de elementos que pudieran ser posibles criaderos. Me parece bueno que este año podamos hacerlo. Hay muchos sectores muy conflictivos, que quizás no conocen sobre el dengue, o no saben cómo puede prevenirse. Creo que es muy importante que podamos intervenir ahí, para que sepan cómo cuidarse”.