De concejal en Rafaela a trabajar de camarero en un hotel en Italia

Desde hace un tiempo a esta parte, el exconcejal Raúl “Lalo” Bonino vive en Italia. En San Remo, más precisamente. Aquella localidad que cobrara fama a mediados del siglo pasado con el Festival de la Canción. “Acá genera amores y odios. Es muy popular y también creen que es un show basura”, cuenta en una charla.

“Es mucho más chica que Rafaela, tiene 50.000 habitantes. Está muy cerca de Montecarlo, de Mónaco”, cuenta en una charla con “Algo Dirán” (FM Galena, 94.5).

¿Cómo fue que terminó en Italia? “En la pandemia, me la pasaba, como muchos, en internet. Y hubo una promoción de Black Friday, yo tenía el pasaporte a punto de vencer -renovarlo acá es muy complicado- y tengo la ciudadanía italiana. Nunca había podido viajar a Italia. Entonces pensé: mato dos pájaros de un tiro. El lugar más barato para ir era a Torino. Buenísimo, pensé. Encima, piamonteses”, relató.

“Estuve un mes ahí, haciendo un curso de italiano básico. Empecé a conocer gente, a la cultura... si bien estamos lejos, acá se mantienen las raíces. El pasaporte lo termino renovando en un pueblito cerquita de la montaña, que se llama Bardonecchia, que en su momento fue un centro de esquí muy famoso”, agregó.

El exconcejal Raúl "Lalo" Bonino ahora vive en San Remo, Italia Foto: Raúl Bonino

“Para mejorar el idioma y para conocer la cultura no hay una mejor manera de hacerlo que viviendo y trabajando. Así que armé un currículum. Acá hay una página que se llama Europass, que te permite armar el CV para todos los países de la Unión Europea. Al día siguiente me llamaron de un hotel muy famoso en San Remo, para hacer una prueba. Y estoy acá desde el 27 de marzo de 2022. Estoy en el restaurante: desde ser camarero hasta el armado de las mesas. También organizo eventos. Es como una PyME, haciendo un poco de todo”, contó.

“Pero es complicado para ‘un cittadino all’estero’. La sociedad italiana es reactiva a los extranjeros. Insertarse en un mercado laboral es complejo y hay que empezar desde abajo”, dijo.

“Ganaba mucho más en el Concejo. Además, cambié el estilo de vida: acá estoy viviendo en una habitación de 3 x 3, como mucho”, completó.

“Todo este viaje tiene que ver con cambiar un montón de cosas. Esto tiene que ver con deconstruir una creencia sobre mí mismo. Y qué mejor que volviendo a ser nadie”, dijo quien llegó a ser presidente del Concejo Municipal de Rafaela (es decir, el reemplazante del intendente) y a sentarse al lado del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en su visita a la ciudad, hace exactamente 3 años. “Necesitaba de eso: la exposición, las presiones, incluso de la soledad que se vive ahí, me hicieron ser una persona que ya no me servía. Para seguir creciendo, necesitaba este viaje. Es un camino personal que elegí y que elijo para poder construirme”, comentó Bonino.

Los cambios se notan: “desde que llegué a Italia, bajé 27 kilos. Podemos hacer el chiste fácil de ‘claro, ahora que el político empezó a trabajar...’”, se ríe de sí mismo. “Pero tiene que ver con encontrarse con uno mismo. Cuando uno hace política, uno se la pasa pensando que piensa el que está al lado, el que está al frente, que pensará el periodismo de lo que hiciste o de lo que vas a hacer, cuál es el proyecto político que tenés que tener... Entonces, terminás distribuyendo la energía en un montón de lados y no en vos. Es un arma de doble filo: porque necesitás todo eso para construir tu personalidad política, pero te deshumaniza. Este es un proceso de rehumanización”, agregó.

¿Volvería a la política? “No lo sé. No sé si esto es el comienzo de un camino diferente. O cómo voy a volver”, señaló.