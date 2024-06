”Creando Conciencia” continúa recorriendo los hogares: ya se visitaron 10 barrios llegando a más de 6000 hogares rafaelinos

El programa Creando Conciencia, continúa trabajando para implementar acciones que buscan generar compromiso ambiental y participación ciudadana, manteniendo el vínculo con las instituciones y los ciudadanos.

Entre otras, el trabajo en territorio de las Promotoras Ambientales que todas las semanas realizan el puerta a puerta, recorriendo las casas de los vecinos y vecinas para enseñar cómo se separan los residuos, entregar material informativo, relevar datos y canalizar consultas vinculadas al tema.

En lo que va del año se visitaron 10 barrios: Amancay, Álamos del Aero Club, Brigadier López, Alberdi, El Bosque, Mosconi, Luis Fasoli, Virgen del Rosario, Juan de Garay y Mora, llegando a más de 6000 hogares.

El director del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Enrique Soffietti, contó: “Tenemos muy buena recepción y mucho interés por parte de los vecinos y vecinas en relación al tema de la separación. Este programa empezó hace 16 años y es un desafío constante, ya que es crucial mantener el hábito de separar los desechos y buscar aumentar la participación de la ciudadanía y de las instituciones cada día. Si bien es alto el porcentaje de participación, nuestro objetivo es sostener y mejorar siempre”.

Por su parte, Antonela Kern, responsable de Educación Ambiental del IDSR, destacó que “el año pasado el relevamiento dio como resultado que el 80% de los rafaelinos separan sus residuos en origen, pero la concientización y las visitas a los hogares permiten sostener ese compromiso y sumar nuevos aliados. Por eso el trabajo en territorio resulta fundamental. Cada visita es un espacio de encuentro donde se manifiestan inquietudes, se canalizan dudas y se generan intercambios muy valiosos”.

Experiencia

Patricia Rainero, vecina del barrio Mora, dijo: “Me parece muy importante que se trabaje en educar en la separación de residuos recorriendo los hogares. Noto que muchos vecinos no la realizan, quizás porque no tienen conocimientos sobre cómo separar o sobre cuáles son los días correctos para sacar los residuos a la vereda o bien no conocen de la importancia”.

“Esto puede identificarse porque muchas veces las bolsas quedan en los canastos porque no fueron sacadas correctamente. Y como en el barrio hay muchos perros sueltos, la basura termina en la calle, en las boca calles o en los terrenos vacíos. En este sentido que recorran las casas me parece fundamental. Además de la educación en los hogares, también mencionar que tenemos la aplicación “Hoy que saco”, que permite fijarnos sobre los días de separación y disposición”, cerró.

Separación

Desde el Estado local se recuerda que existe un servicio de recolección domiciliaria que llega a todos los barrios de la ciudad.

Los residuos recuperables se sacan lunes y jueves de 20:00 a 21:00. En tanto, los residuos no recuperables y biodegradables se sacan martes, miércoles, viernes y domingo a la misma hora. Todos los residuos que los ciudadanos separan, llegan al Complejo Ambiental local para su correcto tratamiento y disposición.

Este cronograma puede verse afectado en algunas oportunidades, como feriados. Ante cualquier duda los rafaelinos pueden consultar al 147 Rafaela Responde o en la web y las redes del municipio.

Diferenciada

Otra de las acciones que realizan las Promotoras Ambientales es la verificación diferenciada en cestos domiciliarios, para relevar cómo se realiza la disposición de residuos y reforzar el mensaje en los hogares donde haga falta.

Los días martes y viernes (luego de la recolección de residuos recuperables), se ocupan de recorrer los barrios para relevar la cantidad de bolsas que quedan en los canastos sin recolectar e identificar si están correctamente dispuestas y separadas.

La información obtenida en estos relevamientos permite realizar los informes que serán entregados a los/as presidentes/as vecinales para que refuercen en los barrios la importancia de separar y disponer correctamente los residuos.

Estas acciones se llevan adelante para construir registros y bases de datos de valor a la hora de proponer acciones y tomar decisiones, en el marco de los más de 60 Indicadores Sustentables con los que cuenta el IDSR. También, para seguir estableciendo vínculos de trabajo conjuntos con los miembros de las vecinales de nuestra ciudad.