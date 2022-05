La cuarta ola de Coronavirus se está empezando a hacer sentir en el país. Y pese a que en Rafaela apenas se confirmaron oficialmente 14 casos en dos semanas, ya hay dos personas internadas y una de ellas, en terapia intensiva. Esto llevó al director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Dr. Emilio Scarinci, a admitir que hay un subregistro en la cantidad de positivos que hay en la ciudad.

“En estos momentos hay dos personas internadas con COVID en el Hospital: una en terapia intensiva y otra en sala general. Una de ellas es de Rafaela y la otra es de la región”, dijo en declaraciones a FM Galena.

“Seguramente hay un subregistro de casos porque hoy en día, el nivel de alerta de la población para hisoparse cuando se presentan síntomas no es el que había antes. Entonces, hay gente que presenta síntomas respiratorios y no se hisopa o no asume la responsabilidad de que puede ser COVID. Igualmente, el indicador que tenemos en cuenta es la ocupación de las camas. Hoy tener dos pacientes internados nos hace estar atentos. Sabemos que vamos a tener pacientes internados. Lo importante es no tener los niveles de ocupaciones previos”, admitió el médico.

En años anteriores, el pico de ocupación de camas “se daba en el invierno, por los cuadros respiratorios”. “Hoy notamos es que en los últimos meses tenemos muchos internados politraumtizados por siniestros viales (muchos de ellos, evitables), tanto en sala general como en terapia intensiva”.

¿Hay que volver a usar el barbijo? “En ambientes cerrados, en donde haya mucha gente y no haya mucha circulación de aire, sigamos usándolo. Hay muchas enfermedades respiratorias circulando. En particular, hay que usarlo cuando uno tiene un síntoma respiratorio. Es una recomendación del Ministerio de Salud”, respondió Scarinci.