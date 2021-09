Este miércoles, el ministerio de Salud de la provincia reportó solo 1 caso nuevo de coronavirus. De esta forma, en los últimos 8 días, apenas hubo 9 casos.

Sin lugar a dudas, una situación epidemiológica absolutamente benévola, sobre todo si tenemos en cuenta que hace apenas 3 meses tuvimos tres semanas con promedios superiores a los 100 diarios, cuando hoy tenemos sólo 1 por día.

Esto nos hace preguntar.... ¿podemos llegar a no tener casos activos de coronavirus en Rafaela? En la actualidad, hay solo 19 rafaelinos que están transitando la enfermedad. A eso se pueden sumar otros 78 rafaelinos que tienen que estar aislados por ser contacto estrecho. Es decir: menos de un centenar que no puede ir a la escuela, hacer las compras, ir a trabajar o mantener reuniones sociales, entre otras actividades “normales”.

Cantidad de casos según el Reporte epidemiológico de Rafaela del 15/09/2021 Prensa Municipalidad de Rafaela | Vía Rafaela

Camas críticas según el Reporte epidemiológico de Rafaela del 15/09/2021 Prensa Municipalidad de Rafaela | Vía Rafaela

La situación en el Hospital es igual de auspiciosa: apenas un sospechoso y otro confirmado, internados en sala general y en terapia intensiva, tres. Es decir, apenas 5 en total. En junio, llegaron a superar los 110, todos positivos.

En los últimos días, hubo dos días en donde no se reportaron casos. Algo que no ocurría desde que se había iniciado la primera ola, en agosto pasado. ¿Podría ocurrir más frecuentemente? ¿Hasta el punto de que no queden casos activos? ¿Podría Rafaela perder la categoría de transmisión comunitaria sostenida?

Hoy el escenario epidemiológico es excelente. Pero, no hay que perder de vista, la posibilidad del arribo de la variante Delta y la posibilidad de otro brote.