En las últimas semanas, el Ministerio de Salud de la provincia fue reportando una creciente y constante cantidad de nuevos contagios de coronavirus en Rafaela. La semana que viene, llegará el otoño y con la baja de las temperaturas, muchas actividades que hoy se pueden hacer en el exterior, deberán realizarse en el interior, si es el que la situación epidemiológica lo permite. Y es que el temor de que tengamos que suprimir actividades -tal como sucedió en el invierno Europeo- sigue presente, al igual que el rechazo de muchos a estas decisiones (en Formosa o Dinamarca, no importa la distancia).

En este sentido, Rafaela -al igual de toda Sudamérica y el hemisferio sur- tiene una ventaja: a diferencia del norte, la vacunación ya está en marcha y existe alguna posibilidad de evitar la “segunda ola”, el tan esperado y temible “contragolpe” del coronavirus.

En la ciudad, el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Dr. Martín Racca, -que esta semana debió estar aislado por presentar algunos síntomas, aunque su hisopado resultó negativo- brindó declaraciones en donde manifestó tres criterios a tener en cuenta para evitar esta segunda ola o bien, que no golpee tan fuerte.

En declaraciones a FM Galena, Racca dijo que “No preocupa la cantidad de casos activos actuales. Sí la incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos meses. Si alguien tiene la posibilidad de viajar en el tiempo y me dice que dentro de seis meses, los casos se van a mantener en estos números, firmo contrato inmediatamente”. Por otra parte, los centros de aislamiento siguen cerrados.

En tal sentido, “Hay que ver cómo interactúan tres factores que son los que van a determinar cómo va a ser la segunda ola en el invierno: reinfecciones (personas que ya la tuvieron y que se vuelvan a enfermar), cepas nuevas (si las que están en circulación van a llegar a Rafaela) y porcentaje de vacunación para junio, aproximadamente. En la interacción de estos tres factores vamos a tener el número de casos para este invierno”, dijo.

“Me quedo bastante tranquilo lo si para junio llegamos con 2 dosis colocadas a mayores de 60 y en los de entre 18 ya 60 años con factores de riesgo. Si es así, la segunda ola no será un problema para el sistema sanitario. El tema es que no tenemos la certeza de la cantidad de vacunas que necesitamos. Es difícil asegurar en qué fecha va a entrar la vacuna y cuándo se va a inocular a la población”, completó