Este martes 29 de junio fue el día más frío del año en Rafaela, rompiendo el récord que se había dado el lunes.

El 28, había sido 0.2° C, pero hoy fueron -2° C en el Aeródromo local y de acuerdo a los registros de la estación meteorológica del INTA, la mínima fue de -4.7° C. Y el dato curioso, es que las temperaturas bajo cero, en las afueras de la ciudad, se dieron desde antes de la medianoche.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que el alerta violeta, por bajas temperaturas, seguirá hasta la mañana del jueves. A partir de allí, las máximas estarán cada vez más cerca de los 20° C y las mínimas, a partir del fin de semana, cerca de los 10° C. Mientras tanto, a abrigarse!