Con protocolo, arrancaron los festejos de 5° año para el “último primer día”

Funciona el mismo acuerdo que en los años anteriores, con la excepción de que no pueden ingresar a las escuelas y que la caravana no se puede realizar en horarios en donde no está permitida la circulación.







Ultimo primer día en Rafaela (Colegio San José egresados 2021)

Redacción Vía Rafaela