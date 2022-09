Ciclovías: por incumplimientos, le sacaron la obra a una empresa de Rafaela

La Municipalidad de Rafaela decidió sacarle a la empresa Trulli Construcciones la obra pública que se iba a encargar de realizar más de 5 km. de ciclovías y ciclocarriles en Rafaela, con fondos provenientes de la Nación (Programa Argentina Hace). La obra había quedado en su poder el 27 de agosto de 2021. Pero rápidamente comenzaron los problemas.

De acuerdo al decreto N° 53801, firmado por el intendente Luis Castellano y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, la Dirección de Inspecciones de Obras Públicas de la Municipalidad “constató diferentes irregularidades en la ejecución de la obra”. Las mismas eran “deficiencias en la ejecución de los trabajos” y en la “presentación de la documentación exigida en los pliegos del llamado a licitación”. El 21 octubre de 2021 se suspendieron los trabajos. Es decir, a dos meses de adjudicado, ya comenzaron los problemas, Aunque, las labores se retomaron el 8 de noviembre.

El 3 de junio de este año determinaron la que obra estaba paralizada, dado que no había personal trabajando. Tres días después, se emplazó a la empresa a limpiar. Pero la orden no pudo ser entregada, porque el responsable técnico no pudo ser encontrado. Ya para el 8, las cosas fueron escalando y se armó un expediente en contra de la firma. A esa altura, el atraso era del 30%, la curva de trabajo no era la programada en el cronograma y la curva de inversión implicaba que no se terminarían los trabajos en los tiempos previstos. Para terminar el 15, con una intimación a la empresa: o en 20 días se terminaban los trabajos o se rescindía el contrato.

Vale destacar que la empresa negó los incumplimientos e intimó a la Municipalidad a pagar los trabajos ejecutados.

Lo hecho, hasta ahora, es la ciclovía de Estanislao del Campo, la cual, muchos de los que pasan por allí, indicaron que no se hizo bien. Y la de Av. G, Maggi, desde Joaquín V. González hasta el Bv. Lehmann, que se delimitó una mano -ciciclocarril-. Parcialmente, se hizo la de Bv. Roca. Hay un tramo ya pavimentado desde 500 Millas pero faltan dos cuadras antes de llegar a la ruta 34. Y debería seguir después, por el cantero central también, hasta Ayacucho. No está hecho lo de Bv. Irigoyen, desde 12 de Octubre hasta la rotonda de Fader -650 metros de extensión-, por cantero central;