Este viernes, se llevó a cabo una audiencia de segunda instancia, de forma remota. En la misma, el juez Matías Drivet le otorgó la prisión domiciliaria a Cristian M, uno de los acusados de ser responsable del homicidio en ocasión de robo de Gonzalo Glaría, ocurrido el 31 de diciembre de 2019.

Recordemos que luego de que el acusado junto a Matías P, le robaron el dinero a un adolescente y su hermano. Éstos le requirieron ayuda a Glaría, quien los persiguió con su moto y producto de una patada, pierde el equilibrio e impacta contra un auto, en calle Triunvirato. Cerca de las 10 del último día del año pasado, perdió la vida. Como consecuencia, se generó una fuerte movilización, la más grande en la historia de Rafaela, que incluso tuvo algunos tintes violentos.

Primero, los acusados quedaron en libertad, pero en segunda instancia, quedaron detenidos, primero en Rafaela y después fueron trasladados a Coronda. Situación que se mantuvo hasta el viernes.

El magistrado, en sus fundamentos, da a entender que la causa no está avanzando. Al menos, con la velocidad necesaria para evitar lesionar los derechos del acusado. Es así que indica que “El mero transcurso de un lapso sin avances concretos (en términos de recolección de evidencias y en la demora en formalizar la acusación a pesar de que el debate se circunscribe a “finura conceptual”), necesariamente influye en la restricción adecuada para el caso. Y es aquí, en este aspecto, que planteamos que los argumentos defensivos tienen sustento”.

Asimismo, indicó que “Milessi no tiene antecedentes y que, mientras tuvo otra calificación, no se fugó ni incumplió medidas oportunamente dispuestas. Es allí que el peligro de fuga se hace menos sólido, menos evidente, matizado con el resto de los argumentos expuestos en el contradictorio, porque el único elemento fuerte resulta la alta expectativa de pena o el conocimiento de las evidencias en su contra. Y ello no es suficiente, a mi criterio, para fundamentar la restricción de derechos más intensa. No estimo suficientes el resto de los argumentos expuestos por el señor fiscal para justificar el mantenimiento de la prisión preventiva, ya que los riesgos de entorpecimiento probatorios expuestos fueron argumentos genéricos, desactualizados o carentes de efectivo sustento o demostración concreta”.

El lamento familiar

“Parece que les encanta hacer más grande aún el dolor y la impotencia que se siente ante estas situaciones. Que no les importa los ciudadanos que sufren de inseguridad, robos y/o muertes. En pocas palabras, no tienen el gran corazón y coraje que tuvo Gonza”, comenzó su posteo Yanina, la hermana de Gonzalo.

“A pocos días de que se cumpla un año de tu inesperada partida, mi querido hermanito, cuánto se te extraña”, añadió.