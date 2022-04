El concejal Lisandro Mársico con la colaboración de la arquitecta Carla Boidi, planteó una serie de interrogantes a las secretarias de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano en relación a la obra de los canteros centrales de Bv. Santa Fe.

Concretamente el edil demoprogresista envió una nota al Jefe de Gabinete, a través de la Presidencia del Concejo Municipal, citando a los responsables de las áreas mencionadas, a los fines de que respondan sobre:

Los motivos por los cuáles se dejó similar superficie absorbente, que la existente previa a la intervención, en el primer cantero de Bv. Santa Fe, sitio donde comenzó la obra.

A su vez, se desea conocer en relación a lo manifestado precedentemente: ¿Por qué si un sector estaba inicialmente planteado la utilización de losetas cribadas, se terminó por colocar adoquines comunes?.

¿Cuáles son las causales por los cuáles no se construyeron, en el sector de la obra en cuestión, amortiguadores pluviales o soluciones que regulen los anegamientos e intransitabilidad que se genera en el área Central, que cumplan las funciones de retardador, lo cual evitaría se acumule el agua?

¿Cómo se materializa la superficie del solado y mobiliarios para colaborar desde la perspectiva de una urbe respetuosa con el medio natural y cultural?

¿Está contemplado en el proyecto la accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad?

¿Los colegios profesionales cuya incumbencia esté relacionada con la obra de referencia fueron consultados sobre el proyecto que se está ejecutando? De no ser así, explicar cuáles han sido los motivos.

“Se hace dificultoso acceder a la información para llevar un control de las obras; somos interpelados de manera permanente por los vecinos quienes nos plantean su disconformidad con lo que se está llevando a cabo y por eso pedimos explicaciones sobre el proyecto y desarrollo de la obra”, manifestó el edil pedepista.

“A su vez, quiero dejar en claro la molestia que tengo con el Jefe de Gabinete y las Secretarías intervinientes en virtud de que el 15 de Marzo del cte. año presenté una nota al Sr. Marcelo Lombardo, solicitando se proceda a enviarme el legajo técnico (planimetría, diseño) de la obra en ejecución correspondiente a los canteros de Bv. Santa Fe y a casi un mes de ingresada la solicitud, no he tenido ninguna respuesta. Si esta falta de información y actitud negativa tenemos algunos concejales que pueden esperar la ciudadanía de estos funcionarios que para mí no funcionan” sentenció Mársico.