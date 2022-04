El Instituto para el Desarrollo Sustentable, en el marco del trabajo conjunto entre la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y la Secretaría de Ambiente y Movilidad, concretó dos capacitaciones a más de 40 integrantes de empresas del Área Industrial de nuestra ciudad.

Gisela Daniele, integrante del Instituto para el Desarrollo Sustentable, expresó al respecto: “Vinimos junto con el equipo del Instituto para el Desarrollo Sustentable al SUM del Área Industrial a brindar una capacitación dirigida a empresas de este sector. El objetivo fue poder brindar una introducción a la gestión de residuos y la manera en que las organizaciones pueden llevar adelante el proceso para adherirse a los sistemas de recolección especiales de residuos recuperables, que están brindando las Cooperativas de Recicladores Urbanos”.

“Esta iniciativa se da en el marco de un proyecto de obras que se están realizando en el Área Industrial y, como contraparte, se ofrece este proyecto que tiene que ver con recolección de materiales, con su proceso de valorización, con el recupero y el reciclaje, con la inclusión y la perspectiva de género”.

Durante los encuentros, se compartió el recorrido de la ciudad en relación al cuidado del ambiente, sus ejes de trabajo, las acciones y programas que se están llevando adelante, la normativa local vigente y la responsabilidad de las empresas frente a los residuos que generan. Se hizo especial hincapié en la separación y las buenas prácticas ambientales en relación a los materiales, que serán acompañadas con instancias de auditoría, control y seguimiento, tanto del servicio como de la disposición.

Finalmente se compartió el trabajo de los Recicladores Urbanos en el Microcentro, como experiencia previa que será replicada en el Área Industrial, asegurando el destino final adecuado de los materiales. Este servicio de recolección aporta a la higiene urbana, concientiza a los comerciantes sobre la buenas prácticas en la gestión de residuos y favorece el recupero de materiales.

Grandes generadores

Recordemos que en el marco de la Ordenanza N° 4928, las empresas, comercios e instituciones deben darse de alta como Generadores Especiales, cuando superan los 0,75 m3 diarios de residuos sólidos no peligrosos y trasladarlos por cuenta propia al Complejo Ambiental con servicios autorizados.

Los transportistas también están incluidos en la normativa y deben tramitar la inscripción correspondiente para obtener certificado y oblea de habilitación.

Las altas y trámites de inscripción / habilitación se realizan en la Dirección de Medio Ambiente Bolívar 620 | (03492) 453177 | medioambiente@rafaela.gob.ar de manera gratuita.

La inscripción a los servicios municipales gratuitos de recolección de materiales recuperables, se puede solicitar a instituciones.sustentables@gmail.com | (03492) 504579.

Contexto de trabajo articulado

Gustavo Pieroni, responsable de Infraestructura para el Desarrollo de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, destacó: “Esta capacitación surge a raíz del programa Nacional de Desarrollo de Parque Industrial, que consiste en dotar de infraestructura todo el Área Industrial de la ciudad”.

“A finales del 2020, se obtuvieron fondos para poner en marcha obras de pavimento, recambio de luminaria, cámaras y monitoreo. Ya se está ejecutando la obra de gas para todo el sector y en breve se avanzará con cuestiones pendientes como ciclovías, ciclocarriles y plan de forestación. En ese marco, se exigía armar un proyecto con perspectiva de género en relación a la recolección de residuos recuperables. En nuestra ciudad tenemos hace muchos años las Cooperativas de Recicladores Urbanos y no dudamos de avanzar por ahí”; agregó.

Además contó que “la idea es replicar el servicio que ya prestan dentro del Área y para eso se les hizo entrega de un vehículo nuevo. Complementamos con una serie de capacitaciones hacia las empresas para definir cómo se va a llevar adelante el proceso, qué residuos se van a recolectar, como clasificarlos y para poder concretar este proyecto”.

Finalmente destacó que “si las empresas no están comprometidas y no aportan a la clasificación el programa no tiene sentido. En este caso tenemos el orgullo de decir que todas estas obras que están puestas en marcha fueron consensuadas al 100% con el sector empresario del Área Industrial”.