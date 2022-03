En la mañana de este lunes, en el DIAT, se convocó a un encuentro de funcionarios de diferentes áreas a fin de considerar los sectores donde puedan detectarse casos de dengue y planificar en forma articulada, estrategias de bloqueo y prevención en el territorio.

En la actualidad, se confirmaron 6 positivos, uno de ellos en un asentamiento. Igualmente, indicaron que toda la ciudad tiene hoy chances de tener casos.

La infectóloga Sandra Cappello indicó que los casos que tiene la ciudad no se deben a viajes, sino que son autóctonos. “Esto nos hace posicionar de un nuevo brote, no de las dimensiones del 2019-2020, pero hay que trabajar para que no se llegue hasta allí”.

“Vamos a estar conviviendo con esto, COVID y casos de gripe. Todos los casos dan fiebre. Si bien el dengue puede hacer que duela la garganta, no tienen complicaciones respiratorias. Quien tenga fiebre, tiene que consultar al médico. Tiene que hacerse un análisis de rutina para saber si es o no dengue. Si está. Lo importante es estar alerta. Hay que descartar si es COVID o si es otra patología ”, agregó.