Agustín Rossi y Leandro Busatto prepararon el terreno en Rafaela para el 2023

El Interventor de la AFI Agustín Rossi y el Diputado Provincial y precandidato a Gobernador Leandro Busatto encabezaron este sábado un encuentro departamental de La Corriente Nacional de la Militancia - Unidad Ciudadana. El mismo se llevó a cabo en las instalaciones del Sindicato de la Carne. Previo al mismo, ambos mantuvieron un encuentro con la prensa, en donde dieron a conocer sus posiciones respecto a diferentes situaciones de la actualidad.

“Nosotros siempre nos planteamos estar en el Frente de Todos. y seguramente estaremos presentándonos con Leandro Busatto, porque creemos que es el mejor candidato que puede tener el peronismo. Nos vamos a encontrar con un importante desafío en la provincia de Santa Fe, con una gran parte de la oposición unificada. Eso va a tener una impronta, que va a ser muy de derecha. Nosotros creemos es que hay que construir, desde el peronismo, una opción, que incluya al peronista y al resto de los sectores progresistas de la Provincia. No vamos a ganar las elecciones estando más a la derecha que la derecha, sino con una propuesta distinta”, dijo Rossi.

“Hay un solo santafesino que conoce el calendario electoral, que es el gobernador. Entonces, corre con una ventaja. Sería bueno que lo informe a la política santafesina, para que todos diagramemos en función de esto”, indicó y agregó que le daba “lo mismo” si las Generales serían en junio o septiembre. “Nosotros nos amoldamos a cualquier circunstancia. Sería interesante tener el cronograma antes de fin de año”, dijo, al tiempo que destacó que a nivel nacional debería haber PASO.

Busatto, por su parte, señaló: “lo que el Peronismo tiene que hacer es definir una estrategia electoral. En 2017 habíamos hecho una gran elección y en el 2019 entendimos que, más allá de nuestras apetencias sectoriales, la sociedad tenía que ver un PJ unido y candidaturas únicas. Dimos un paso al costado, decidimos no presentar candidato a gobernador e hicimos un acuerdo político para llevar como candidato a Omar Perotti como gobernador. Y ahora, en ese mismo marco, la estrategia electoral nos debe permitir cumplir una propuesta diferencial, porque no pensamos lo mismo que el gobernador en todos los temas y no participamos de la gestión. Con lo cual, tenemos la visión de que ha hecho algunas cosas bien y otras cosas definitivamente mal. Eso nos obliga a tener una propuesta electoral”.

Respecto de las diferencias en la gestión, Busatto comentó que “tuvimos una visión respecto de la política de seguridad diferente. Creímos en un intento que el gobierno hizo, de conducir a la seguridad desde un lugar distinto. Creímos en una tarea en donde se venía a jerarquizar a la policía y a combatir una problemática desatada en Santa Fe, como no había ocurrido en el resto de las provincias. Sentimos que fracasó el planteo hizo y que, además, después fuimos retrocediendo. Pasamos de un gobierno con un divorcio muy importante respecto de lo que esperaban los santafesinos de la policía en la calle y que, además, fuimos retirando la política de la toma de decisiones”.

#Rafaela | Junto al precandidato a gobernador @leandrobusatto compartimos una jornada de trabajo y debate con compañerxs del departamento Castellanos.



Continuamos pensando y proponiendo colectivamente iniciativas para la Santa Fe de los próximos 20 años. #LaCorriente #FDT pic.twitter.com/7MxvJjvByE — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 15, 2022

“La otra diferencia que tenemos es que somos un partido que tiene como columna vertebral a los trabajadores. Y para nosotros, un gobierno peronista peleado con los trabajadores es un gobierno que está equivocando el rumbo. No veo ninguna circunstancia para que una provincia que justifica sus buenos números tenga que pelearse con los trabajadores, a razón de un paro por semana. ¿De qué te sirve una provincia rica si no son ricos sus trabajadores?”, agregó Busatto.