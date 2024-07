A sala llena, Érica Rivas se presenta en el Festival de Teatro de Rafaela

El Teatro Lasserre se prepara para cerrar su programación con el impactante unipersonal “Matate, amor”, protagonizado por Érica Rivas a partir de la novela homónima de Ariana Harwicz.

Se llevará a cabo este viernes 12 a las 21:30 y se espera una gran asistencia, dado que fue una de las primeras obras agotadas desde la apertura de boleterías del FTR24.

La obra ha tenido un recorrido destacado, presentándose en lugares como Dumont 4040 en Buenos Aires, el Teatro Coliseo en La Plata, el Complejo Cultural Parque España y C.E.C en Rosario, Teatros del Canal en Madrid, el Monbijou Theater en Berlín, y el Teatro El Galpón en Montevideo.

Se trata de un drama de 75 minutos dirigido al público adulto, el cual ha generado una gran expectativa en la ciudad.

Por otra parte, la obra también se presentará este sábado 13, en la Sala Cine Teatro Estrada, en la Subsede del FTR24 de Suardi.

Sobre la obra

“Matate, amor” es ese personaje, esa mujer de la que dicen que su femineidad está alterada en su manera de desear, de romperse el cuerpo, de arrojarse sucia, de tomar un fusil, de no tener piedad con nadie, sobre todo con ella misma. Pero querer sodomizar al marido o abandonar al hijo, ¿qué es para una mujer–cazador que intenta salvarse de no ser nada, que intenta dar con su verdadera lengua? ¿A dónde mira? ¿A dónde entra cuando va al bosque? ¿Qué está diciendo en otro idioma?.

Sobre Marilú Marini

Actriz, bailarina, directora, coreógrafa, adaptadora y traductora. Se formó como bailarina y entre 1964 y 1970 presentó sus obras en el Instituto Di Tella. A finales de 1975 se estableció en París, donde desarrolló una extensa carrera teatral. Allí trabajó con Alfredo Arias y el grupo TSE, del cual es miembro fundador, realizando numerosas producciones. El éxito de su trabajo en ese grupo la lleva a escenarios internacionales como el Teatro Antiguo de Taormina, el Old Vic de Londres y Broadway, con Jerome Robbins como asesor artístico.

Entre su prolífica carrera como actriz, trabajó con Alfredo Arias, Alejandro Maci, Santiago Loza entre otros. Sus últimos trabajos son La tempestad de Shakespeare dirigida por Peter Brook y El corazón del daño, de María Negroni con dirección de Alejandro Tantanian. Dirigió el Escritor fracasado y Matáte, Amor.

A lo largo de su carrera ha recibido importantes nominaciones, premios y distinciones, incluyendo el Commandeur des Arts et des Lettres y Chevalier de l’ordre du Mérite, el Premio Plaisir du Théâtre, el Premio de la Crítica, los Premios Molière, los Premios ACE a la Mejor Intérprete y el Premio ACE de Oro en reconocimiento a su trayectoria, el Premio Konex de Diamante, los Premios Konex de Platino y el Diploma al Mérito. En el cine ha trabajado con Ariane Mnouchkine, Daniel Schmid, Michel Soutter, Pascal Bonitzer, Catherine Corsini, Claire Denis, Alejandro Maci, Marcela Balza, Javier Diment, Fernando Salem y Silvina Schinser, Paula Hernández, Gonzalo Calzada y Julio Chávez. En televisión participó en las series Tiempos Compulsivos y Silencios de Familia.

Sobre Érica Rivas

Trabaja profesionalmente como actriz desde 1992 en los campos del teatro, el cine y la televisión. En teatro, trabajó con D. Veronese, Augusto Fernándes, N. Aleandro, O. Martínez, entre otros.

Su filmografía incluye numerosas obras, como Relatos salvajes (Szifrón); Garage Olimpo (Bechis), Las lágrimas de mi madre (Cárdenas Amelio - Alemania); El Corredor Nocturno (Herrero - España); Tetro (Francis Ford Coppola); Antes del estreno (Giralt); Por tu culpa (Berneri), La luz incidente (Rotter), Los sonámbulos (Hernández), y El prófugo (Meta), que inauguró la competencia oficial de la Berlinale 2020. Y la última, Elena sabe, 2023 (Berneri).

En televisión, Érica Rivas tiene una gran carrera en el ámbito latinoamericano, participando en Nueve Lunas, Los machos, Campeones, Casados con Hijos, 23 Pares, entre otros. Ha ganado premios internacionales como actriz en festivales de cine en Cuba, Biarritz, Turín y la República Dominicana, y un Premio Platino, entre otros. En Argentina, ha ganado el premio Cóndor de Plata, el Sur, el Martín Fierro, la Estrella de Mar, el premio Carlos Carella.

Sobre Ariana Harwicz

Nació en Buenos Aires en 1977. Desde 2007 reside en la campiña francesa. Su primera novela, Matate, amor (2012), fue publicada en inglés en 2017 bajo el título Die, My Love. Fue parte de los seleccionados para recibir el Premio República de la Conciencia 2018, nominada al Premio al Mejor Primer Libro en la Feria Internacional del Libro de Edimburgo 2017, estuvo en la exclusiva lista para el Man Booker International 2018, fue considerado el mejor libro extranjero traducido al alemán en 2019 y fue finalista para el BTBA 2020.

Su cuarta novela, Degenerado, fue publicada por Anagrama en 2019.

Sus novelas han sido adaptadas al teatro en varios países como Argentina, España e Israel.

En 2021, ella publicó en Argentina, España, México e Italia Desertar. Sus cuentos han aparecido en Harper’s, Granta, Letras Libres, Babelia, The White Review, Brick, Paris Review, The New Yorker, La Quinzaine littéraire, Quimera, The Guardian, y en varias antologías en Argentina, México, España, Estados Unidos e Israel.

Sus libros han sido traducidos a una veintena de idiomas.

Sobre Diana Szeinblum

Bailarina y coreógrafa. Realiza sus estudios en Alemania donde luego integra la compañía FTS con dirección artística de Pina Bausch. Como coreógrafa, transita la performance y las artes escénicas con obras como Secreto y Malibú, Alaska , Una cosa por vez , Adentro!. Hace trabajos performáticos para Art Basel Cities, Museo de Arte Moderno, FIDEBA , BP15, Fondo Nacional de las Artes, Museo Faena, Museo de Arte Contemporaneo de Chicago, Walker art Center Minneapolis. Sus obras han sido invitadas a festivales y teatros de América, Europa y Asia. Ha recibido premios, apoyo y subsidios nacionales e internacionales. Imparte Clinica de obra para artistas y clases de técnica e improvisación en danza. Ha publicado para las editoriales Caja Negra y 2da en papel.

Sobre Ivan Gierasinchuk

Estudió la carrera de Diseño de Imagen y sonido (UBA). Estudios anteriores en Artes Plásticas en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el Museo Irurtia. Miembro de A.D.F (Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina). Como director de fotografía participó en: El viento que arrasa, Eva No Duerme, Infancia Clandestina, Las Siamesas, Los Sonámbulos, Angelica, Ciegos, Carajita, Tigre, Joel, Sublime, Chicha tu Madre, Planta Madre, Familia Tipo, Malamadre.

En teatro trabajó con Diego Lerman, Nicolas Schneider, Erica Rivas y Martin Rechimuzzi y Marilu Marini.

Recibió la mención KONEX al mérito y la trayectoria de la década del arte y la cultura. Fue reconocido con PREMIOS SUR, PREMIOS CONDOR, festival de GUADALAJARA, festival MAR del PLATA, CRONISTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA; y en festivales de España, Argentina, Uruguay, Brasil, Italia.

Se desempeñó como docente en la UBA (Argentina) EICTV (Cuba) CONGO (Colombia) GECU (Panamá) y diferentes talleres internacionales.