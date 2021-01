Cinthia vive en la actualidad en Punta Alta, pero cuando era pequeña en la ciudad de Río Colorado en la Provincia de Río Negro, sufrió un abuso sexual infantil. A través de la red social contó su historia y se hizo viral.

Vía habló con la víctima quién manifestó que la denuncia la realizó el 4 de diciembre en la comisaría de la mujer de Punta alta y está a la espera del llamado de fiscalía. “Intenté llamar varias veces, pero aún no hay respuesta de la causa”, agregó.

“Me gustaría que se haga justicia, que toda ésta condena social también sirva para no seguir callando”, indicó.

En la publicación que fue compartida por miles de usuarios relató, “Hoy quiero contar mi historia, sufrí de abuso sexual infantil con acceso carnal desde que tenía 4 o 5 años hasta los 12 ,no solo fue abuso si no también violencia física y psicológica por este psicópata que le tenía terror al verlo entrar por una puerta por todas las amenazas que nos hacia. Yo y mi familia vivimos 9 años un infierno por ESTEBAN GATICA, fue la pareja de mi mamá, la golpeaba a ella a mis hermanos y a mí, llegó hasta apuntarnos con un rifle y muchas cosas horribles que nos hizo pasar, pero esto ya se terminó ya no le tengo miedo y después de años pude realizar la denuncia y estoy en espera de justicia”.

Continuó, “después de mucho tiempo pude contarle a mi familia y no me calló más, hago esto públicamente para que se sepa quién es esta persona que se escuda en una iglesia y dice haber cambiado (que quede claro que estos enfermos no cambian, en cuanto tienen otra oportunidad lo vuelven hacer una y otra vez ), lo cuento yo porque puede haber más víctimas para que puedan hablar yo sé que eso cuesta pero hablar sana, te libera y te quita un peso de encima me costó entender que fui una víctima, lucho con esto todos los días en dejar mi pasado atrás, aunque de a poco voy sanando estás cicatrices van a quedar siempre”.

“Yo solo pido justicia y que este tipo no le haga lo mismo a otras niñas”, finalizó.