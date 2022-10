Torneos Bonaerenses: la Gimnasia Artística hizo su aporte de medalla para Coronel Rosales

Un clásico. Como en cada edición de los Torneos Bonaerenses la Gimnasia Artística aportó al medallero de Coronel Rosales. En esta edición 2022, el equipo de 3D del Club Rosario integrado por Brisa Ramírez, Luz Ortiz, Pilar Giménez, Amparo Ríos y Emily Viamonte en Sub 12 Nivel 1, obtuvo la medalla de Plata.

Con el segundo puesto en este deporte Coronel Rosales llegó a 3 medallas de Plata y 4 de Oro.

Las 4 doradas corresponden a Ludmila Olmos en 3.000 metros marcha Sub 16, Germán Carrión en100 metros en la categoría PC35 (mayores de 17 años), Juan Esteban Britos, que se adjudicó los 100 metros de la categoría Sub 16 (T40) y Emanuel Quebin quien ganó la competencia de Lanzamiento de Martillo en la categoría Sub 14. Todos atletas pertenecientes a Luz y Fuerza y entrenados por Daniel Bravo.

El miércoles quienes se destacaron también fueron los Adultos Mayores. Susana Herrera y Gladys Hernández obtuvieron la de Plata en Pentatlón, mientras que el trío integrado por José Nondedeu, Ramon Nuñez y Oscar Cruz aportó una plateada en Fútbol Tenis para Mayores de 70 años.