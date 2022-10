Torneos Bonaerenses: los Adultos Mayores también aportan medallas para Coronel Rosales

El miércoles trajo nuevas medallas para la delegación de Coronel Rosales que participa en los Torneos Bonaerenses que se desarrollan hasta mañana en Mar del Plata.

Esta vez fue el turno de los Adultos Mayores. Susana Herrera y Gladys Hernández finalizaron segundas en Pentatlón y aportaron la primera medalla de Plata para nuestro distrito, que ya llegó a 5 en el acumulado.

Anteriormente el atletismo sumó 4 de Oro.

Con Daniel Bravo como entrenador resultaron ganadores en sus especialidades Ludmila Olmos en 3.000 metros marcha Sub 16, Germán Carrión en100 metros en la categoría PC35 (mayores de 17 años), Juan Esteban Britos, que se adjudicó los 100 metros de la categoría Sub 16 (T40) y Emanuel Quebin quien ganó la competencia de Lanzamiento de Martillo en la categoría Sub 14