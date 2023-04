Reclaman al Consejo Escolar por no rendir las obras y evitar suspensiones de clases

El mes de Diciembre pasado durante la última sesión ordinaria del año 2022, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido al Consejo Escolar para que este último informe las obras escolares que se realizarían durante el verano para evitar las múltiples suspensiones de clases que se dieron en el invierno pasado.

La propuesta fue impulsada por los concejales Hugo Schamber y Lisandro Delle Donne, y pese a la aprobación de todo el arco político jamás tuvo una respuesta por parte de las autoridades del Consejo Escolar que en su totalidad responden políticamente al Intendente Uset.

“ Volvemos nuevamente a encontrarnos con un gobierno que no quiere informar que se hace con el millonario fondo educativo. Suponíamos que tras los perjuicios del año pasado cambiarían la metodología pero no. En todos estos años intentamos aprobar una ordenanza que permitiera una mayor control sobre el dinero que manda la Provincia para las reparaciones escolares pero año tras año el Intendente vetó la propuesta o sus concejales la bloquearon. Ahora suman el hecho de no querer rendir las obras supuestamente realizadas” afirmaron desde Bien Común.

El pedido del Vecinalismo a los efectos de que el Consejo Escolar rinda las obras ha ser realizadas durante el receso de Verano fue sancionado concretamente el día 27 de diciembre de 2022, y no tuvo respuesta alguna a la fecha.

“Los funcionarios deben rendir cuentas de sus actos, no puede ser que en algo tan sensible como la educación no tenga explicaciones claras y por escrito, y con más razón cuando ese informe ha sido requerido por todos concejales, incluso los del mismo partido político que las autoridades del Consejo Escolar” finalizaron desde Bien Común anunciando que repetirán oficialmente el pedido de informes antes de adoptar otras acciones para obtener respuestas oficiales y por escrito con el fin de compartirlas con toda la Comunidad.