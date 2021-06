La familia Pucheta vive en Punta Alta y está compuesta por un matrimonio con 4 hijos de 14, 12, 10 y 6 años y un sobrino menor de edad. Los mismos compraron un terreno y con mucho esfuerzo hicieron su casa. Apareció otra persona reclamando el terreno, y a pesar de que primero el juez falló a favor de ellos, un segundo fallo dispuso lo contrario. El 10 de junio se producirá el desalojo si no pagan a la otra parte afectada, 2 millones 500 mil pesos. Sortean su auto para juntar el dinero y por el momento llevan juntado 250 mil pesos. Además, se puede colaborar al CBU 0110822230082200439847 o mercado pago 2932521306 (Claudio Pucheta).

Lugares de compra de rifas y CBU Vía Punta Alta

La rifa sale 500 pesos, sortea por Quiniela Nacional Nocturna el 3 de Julio. El premio es un auto Renault Logan mod 2012. VTV. GNC y patente al día. Para comprar el bono comunicarse con los siguientes números de la placa y están los Scout “Sagrado Corazón” con alcancías en la Plaza Belgrano hasta el viernes 4 de junio:

Claudio manifestó, “ Pido a la comunidad que me ayude en este momento crítico. Hace unos años compré un terreno baldío a través de posesión, la persona que me lo vende contaba con los planos catastrales del inmueble, el último impuesto de ARBA a su nombre, confecciona un boleto de Cesión, y me invita a trasladarnos hasta una Escribanía dónde se legalizaron las firmas, y a partir de ahí se concretó la compra. Limpiamos el lote, lo cercamos, y en forma discontinua fuimos realizando mejoras”.

Continuó, “En 4 oportunidades distintas varias personas me visitaron diciendo que el lugar les pertenecía, y en cuanto yo presentaba los papeles de mí compra no volvían más. Pero con una persona la situación no fue la misma, ya habíamos decidido no mostrar más nuestros papeles si no fuera ante una autoridad que lo requiera porque le dábamos explicaciones a personas que no sabíamos de quienes se trataban ni de dónde venían. Con la compra comenzamos a planificar la construcción de la casa, y con la documentación que nos acompañaba estábamos muy convencido de que todo estaba muy bien. Esta persona me envía una carta documento, yo recurro a una abogada y comienza a defender nuestro caso, y Sí la compra de nuestra parte estaba comprobada”.

Agregó, “Toda la documentación está en el expediente judicial. El tema es que la otra parte también presenta documentación pero el vendedor era otro, no el que me vendió a mí. Para ese entonces ya estábamos en los tribunales. Siempre guiados por nuestra abogada el litigio transitó algunos años y sale a nuestro favor, esto nos llena de alegría, la otra parte recurre al derecho de apelación y 6 años después el fallo se revierte en nuestra contra. La abogada nos da la información “chicos perdimos el juicio y yo no puedo continuar con uds”. Y así la venimos remando desde el año pasado sin representante, me hacer que en varias oportunidades a la otra parte y le ofrecí pagarle el terreno a un precio actualizado puesto que ya construí la casa, me exigieron un millón y medio año 2020 en medio de la pandemia. Fue imposible ni acercarme a ese monto, les ofrecí todos mis bienes materiales. Me rechazaron todo porque exigían el valor total en efectivo”.

“Este año, 2021 nuevamente nos reunimos con ellos con unos centavos más arriba de lo que ya conocían pero la suma creció a 2 millones y medio y siempre en EFECTIVO. Esta semana me reuní dos veces con ellos suplicándoles que me den la posibilidad de pagarles en algunas cuotas pero no me lo permitieron. La realidad de todo esto es que una compra nos enfrento con esa persona en los juzgados, nosotros lo único que hicimos fue defender esa compra de buena fe. A esa persona NO LA CULPO DE NADA el fallo salió a su favor, no tengo argumentos jurídicos”.

“Ya fui notificado en mí domicilio sobre el desalojo con fecha 10 DE JUNIO faltan menos de 2 semanas”.

“ Agradezco a todos y si alguno está con dudas todo termina en que tengo que pagar una suma para que mí familia no pierda la casa . si podes ayudarnos con la compra de este número solidario nos das una mano inmensa y si no podes también lo podes publicar y me darías la misma ayuda que comprándolo. ES UN VEHÍCULO USADO EN MUY BUENAS CONDICIONES: LOGAN 2012, CON VTV, GNC DE 5TA. PATENTES AL DIA. Perdonen que sea un vehículo usado pero es lo que tengo . Voy a ser muy feliz cuando vea a mí Esposa y a mis 4 hijos gritar de alegría y de felicidad cuando podamos terminar con este tormento, ya me los imagino saltando y abrazados como siempre lo hacen...”, finalizó.