El puntaltense Jony Alan Gasc tiene de 26 años y fue operado de un tumor cerebral. No tiene obra social y en la actualidad se encuentra internado en el Hospital Regional Penna. El joven necesita rehabilitación y los costos son muy elevados.

Amigos y familiares del paciente venden rifas de 200 pesos para ayudarlo económicamente. Tienen como premio más de 10 regalos. Comunicate al 2932-445954 (Norma), 2932-407408 (Pamela) o 2932- 407407 (Adri).

Además hay una cuenta para colaborar de mercado pago: Norma Mendez CVU: 0000003100083080134016 alias: NOEMI.MENDEZJONY

Vía Punta Alta habló con Norma, mamá de Jony y manifestó, “desde Agosto que mi hijo no se sentía bien, tenía mucho vacío en el estómago por más que haya comido, después empezó con vómitos. Fuimos a la guardia del Hospital Municipal “Eva Perón” varias veces pero no teníamos respuesta. Decían que no era de gravedad. Después intentamos que lo vean varios doctores, pero no encontraban el diagnóstico, los vómitos seguían. Hasta que la Doctora Silvia Mutti, en la guardia, en horas descubrió lo que era”.

Continuó, “en la actualidad está internado luego de operarlo del tumor, en el Hospital Penna. El daño que tiene es en la vista, la parte motriz, la deglución, entre otros. Ahora va a necesitar de un fonoaudiólogo, kinesiólogo, neurólogo, entre otros especialistas”.

“En Bahía Blanca está IREL , que es un Centro de Alta Complejidad, pero sin obra social es muy caro, pero lo más adecuado para su caso”, finalizó.

El joven fue operado de un tumor cerebral , no tiene obra social y necesita ayuda económica para la rehabilitación.