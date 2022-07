La vivienda de Verónica Del Cero, asesinada por su pareja Hugo José Allende (50) el 27 de marzo, fue usurpada. Su hija Yanina Allende denunció el hecho. La casa se encuentra en la localidad balnearia de Pehuen Co.

En una entrevista con Canal Siete Yanina manifestó, “el domingo llegamos a las 20 hs a la casa de mi mamá porque era sorpresa (para mis hermanitas) y me encuentro con gente agresiva”.

“Llamamos al 911 y no me querían tomar la denuncia porque yo no tenía ningún papel. Todo el pueblo me está apoyando. Mi mamá pegó ladrillo por ladrillo, nadie puede decir que esa casa no era de mi mamá”.

“Al día siguiente luego de una publicación que hice yo de lo sucedido (en Facebook), me toman la declaración. Quiero recuperar la casa de mis hermanos porque a ellos les corresponde. No tengo ayuda de nadie, sólo del pueblo”.

Hecho

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Rosales al 800, cuando a raíz de un llamado al 911 personal policial arribó en lugar y se encontraron con la víctima Verónica Del Cero herida en la zona del tórax y el brazo. La misma fue trasladada al Hospital Municipal de Punta Alta, luego al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde falleció.

El femicida detenido fue identificado como José Hugo Allende de 50 años. Fuentes oficiales indicaron que, “había denuncias previas por parte de la víctima. Además de una restricción de acercamiento”.

Allende está detenido, imputado de homicidio doblemente calificado por mediar violencia de género.