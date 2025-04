Paro de los Acompañantes Terapéuticos de Punta Alta por falta de pago de las obras sociales

En un comunicado emitido desde el SAT (Sindicato de Acompañantes Terapéuticos) se informó que este miércoles 23 de abril comienza una medida de fuerza. A las 10 hs realizarán una concentración en calle Paso 280.

COMUNICADO

“Se informa a los afiliados que se inicia una medida de fuerza. Lamentablemente, transitamos entre 30 a 90 días sin percibir nuestros honorarios. Esta situación es consecuencia directa de la falta de pago de los reintegros por parte de las obras sociales a los afiliados. Es fundamental aclarar que el reintegro que la obra social otorga al afiliado es una ayuda económica parcial para afrontar los costos del acompañamiento terapéutico, pero de ningún modo constituye los honorarios que debe percibir el profesional por su labor”.

“Esta ayuda permite a las familias acceder al servicio, y al mismo tiempo posibilita que los acompañantes terapéuticos podamos recibir una remuneración justa. La interrupción de estos pagos afecta directamente nuestra capacidad para seguir brindando el apoyo y la atención que sus seres queridos necesitan”.

“En el marco legal nuestra labor con personas con discapacidad se encuentra respaldada por la Ley No 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas), que garantiza el acceso a apoyos terapéuticos mediante la cobertura de obras sociales.”

“También nos ampara la Ley N.° 26.378, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado internacional con jerarquía constitucional conforme al art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a recibir apoyos para la inclusión, autonomía y participación plena en la sociedad".

“Además, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza el derecho de toda persona a una “remuneración justa”, y a un “digno sustento”, derechos que se ven claramente vulnerados por el incumplimiento sistemático del pago de nuestros honorarios”.

“En virtud de esta situación y hasta tanto se regularicen los pagos correspondientes, informamos que cada profesional gestionará de manera particular la continuidad o no del acompañamiento, según su situación económica y laboral. Esta situación no refleja una falta de voluntad, sino un limite forzado por el incumplimiento sistemático que padecemos. Invitamos a todos los afiliados a acompañar nuestro reclamo y, si lo consideran, comunicarse con la obra social para solicitar explicaciones”.