Básquet: presentaron los torneos de la Asociación Bahiense

La Asociación Bahiense de Basquetbol presentó oficialmente los torneos de la temporada 2025, que comenzará demorada a causa de las consecuencias de la inundación del 7 de marzo en muchos de los clubes.

Del torneo de Segunda participan Altense, Ateneo, Espora, Los Andes y Pellegrini, los clubes de nuestra ciudad que iniciarán la competencia el próximo viernes.

La novedad saliente del torneo de ascenso es que, a partir del próximo año, la Asociación Bahiense creará la Tercera División, que podría incluir clubes de la zona. Quienes finalicen este temporada entre los 8 primeros mantendrán su plaza en Segunda, el resto bajará al último escalón.

En cuanto a la forma de disputa quedo establecida de la siguiente manera:

Primera parte

- Zona clasificatoria: a una sola rueda todos contra todos.

- Octavos de final: los equipos que obtuvieron del 1º al 4º puesto, esperaran a que se disputen los octavos de final entre los equipos que se ubicaron del 5º al 12º.

Del puesto 13º al 16º, terminarán su participación en este primer tramo. Esta instancia se jugará al mejor de dos partidos, comenzando en la localía del mejor posicionado.

Los equipos que ganen esta instancia disputarán los cuartos de final con los que se ubicaron del 1º al 4º puesto.

Los perdedores de la instancia de octavos de final terminarán su participación en este primer tramo.

- Cuartos de final: los cuatro primeros de la fase regular enfrentarán a los ganadores de octavos. Esta instancia se jugará al mejor de tres partidos. Los perdedores dejarán de competir.

- Semifinal:la jugarán los ganadores de cuartos. Los partidos de esta etapa se jugarán al mejor de tres. Los ganadores pasarán a la final y los perdedores finalizarán el primer trampo.

- Final: esta serie se jugará al mejor de cinco partidos.

Segunda parte

* Zona clasificatoria: a una sola rueda todos contra todos. Se arrastrará el 50% de los puntos del primer tramo.

* Play in: entre los equipos séptimo al décimo (7° al 10°). Partido A: 7 vs 8. Partido B: 9 vs 10. Ganador del partido “A” clasificará a cuartos, asegurándose un lugar en Segunda para 2026. Mientras que el perdedor “A” jugará un partido con el ganador del partido “B” (partido C). El ganador del cruce “C” clasificará a cuartos.

En tanto, los perdedores de los partidos “B” y “C” finalizarán su participación.

- Cuartos de final: los 8 que ya se habrán asegurado un lugar en Segunda para el próximo año jugarán los cuartos. Esta instancia se jugará al mejor de tres partidos. Los ganadores pasarán a la instancia de semifinal y los perdedores terminarán su competencia en este segundo tramo.

- Semifinal: los partidos de esta etapa se jugarán al mejor de tres partidos. Los ganadores pasarán a la final y los perdedores terminarán su participación.

- Final: esta serie se jugará al mejor de cinco partidos. La cancha en la que se disputará esta instancia, se definirá en conjunto entre la Asociación Bahiense y los equipos involucrados.