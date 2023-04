Este domingo, el intendente Mariano Uset encabezó el acto oficial del Municipio, al cumplirse el 41° aniversario de la Gesta de Malvinas. El mismo se llevó a cabo en la plazoleta “2 de abril” del Barrio Albatros V.

El jefe comunal en su discurso dijo, “Seguimos haciendo revisionismo y condenando a la generación que trabajó, se esforzó y supo defender a la patria como ustedes”. Asimismo, destacó, dirigiéndose a los veteranos de guerra que “en sus valores están los valores de lo que se sigue perdiendo, no lo permitan”.

Acto oficial del municipio, en la plazoleta “2 de abril” del Barrio Albatros V. Foto: Prensa MCR

“Cuarenta y un años pasaron, aunque en el camino se perdieron muchas más cosas”, aseguró el intendente Uset promediando su discurso.

“También perdimos la unión. Se fomentó la división, el oportunismo, las estigmatizaciones y contradicciones que lograron, por años, la ideologización, el odio al uniforme que ustedes vistieron en Malvinas, la demonización de las fuerzas armadas”.

“En sus valores están los valores de lo que se sigue perdiendo. No lo permitan. No permitan que se pierda el amor a la patria, la honestidad, y la dignidad. No permitan que se pierda el respeto a nuestros héroes que forjaron una nación libre. No permitan que se pierda el respeto a nuestros héroes, los que cayeron por Malvinas y los que volvieron”.

“No perdamos la memoria y no perdamos la convicción de que la Islas Malvinas, fueron, son y seguirán siendo argentinas”, concluyó el intendente.

En el acto se hicieron presentes la diputada Abigaíl Gómez, secretarios del Departamento Ejecutivo, autoridades de la Armada Argentina, el Concejo Deliberante, Consejo Escolar y representantes e integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, junto a una gran cantidad de instituciones y vecinos.

Puesta en valor del monumento

En tanto, el intendente Mariano Uset destacó que este año 2023, gracias al convenio firmado recientemente entre el Municipio y la Escuela de Aprendices de la Armada, un grupo de alumnos participó de la puesta en valor del monumento y la fuente de la plazoleta 2 de abril, donde hoy se realizó el acto.