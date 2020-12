El Sindicato de Trabajadores Municipales continúa con la medida de fuerza y endurece su posición. Desde las redes sociales anunció un corte de ruta de 6 a 9 y manifestación al Municipio desde las 10 horas

El lunes el STM cortará acceso a Punta Alta.

El Sindicato que conduce Marcelo Sottile por la misma vía publicó un comunicado con acusaciones a Uset.

“(...)Basta de mentir. Basta de mentirnos. Basta de mentirse. Y sobre todo basta de mentirle al vecino rosaleño (...) Asuma el rol que detenta y para el cual fue designado por el pueblo rosaleño. Tenga autocritica (...) Entienda que no siempre tiene razón, y que no todo puede hacerse a su gusto y antojo como pretende. Gestione en la adversidad, no solo con viento a favor. Dese cuenta que la imagen que vende, no condice con sus acciones”, expresaron.

“Cinco años pasaron desde que usted y sus funcionarios firmaron el Convenio Colectivo y al día de la fecha todavía no se están pagando la totalidad de bonificaciones contempladas en el mismo (...). Fueron ustedes quienes dilataron la cuestión, hasta llegar al punto de hartazgo que hoy reina entre los empleados municipales”.

“(...) Es usted quien tiene las herramientas para destrabar el presente conflicto. Actúe de buena fe y respete el Convenio Colectivo de Trabajo que usted junto a sus funcionarios firmaron y ratificaron hace 5 años”, señala parte del extenso comunicado.