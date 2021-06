El Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales cumple este sábado 12 de junio, 75 años en el distrito.

Desde la red social Facebook manifestaron, “Queridos compañeros, la emergencia sanitaria nos impide festejar como nos merecemos nuestros primeros 75 años de vida. Si, hoy es nuestro cumpleaños. 75 años no es poco. Años muy buenos y para el recuerdo algunos, otros que no lo fueron tanto, pero si podemos decir que fueron años de logros, porque hemos crecido y llegamos a lo que tenemos hoy, que para algunos puede parecer poco, pero no lo es”.

Agregaron, “cada obstáculo sorteado, cada logro en la lucha por los derechos de los trabajadores municipales, cada ladrillo puesto en nuestra sede, no es poco y se lo debemos a todos. A los afiliados que siempre acompañaron, nuestro cariñoso recuerdo con aquellos que ya no están y dejaron a su paso enseñanzas y sobre todo algo que nos debe destacar siempre, EL COMPAÑERISMO, porque allí esta lo fundamental para seguir adelante en estos duros días que nos toca vivir”.

Continuaron, “e sta Comisión, a la que hoy le toca llevar adelante la defensa del trabajador municipal, es un equipo compacto, con errores, pero comprometido en brindarle al compañero lo mejor en gestión, logros y beneficios . A veces las cosas no salen bien, no salen como quisiéramos pero jamás duden de nuestra lucha y de nuestras ganas”.

“Compañeros, las páginas escritas en nuestro Sindicato son maravillosas, pero las mejores están por escribirse. Siempre juntos, con compañerismo, solidaridad y lucha, lograremos para todos los que formamos la familia municipal un futuro mejor. Gracias a todos por el apoyo brindado”, finalizaron.