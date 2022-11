Liga del Sur: Sporting debe ganar y esperar otros resultados

Sporting recibe esta tarde a Villa Mitre en el estadio Enrique Mendizábal. Desde las 17 horas y con el arbitraje de Kevin Bustos el rojinegro se juega su última carta para llegar a los playoff.

Claro que la situación no es sencilla. El equipo de Fabián Tuya no depende de sí mismo y deberá ganar, esperar que Comercial no lo haga ante Bella Vista y que no igualen Liniers y Huracán.

Será la última fecha del tramo regular del Torneo Clausura del Oficial “Jorge Piotrowski”, de la Liga del Sur y todos los partidos se disputarán en simultáneo.

La fecha completa

Sporting – Villa Mitre

Liniers – Huracán

Comercial – Bella Vista

Olimpo – Tiro Federal

Posiciones: 1º). Tiro Federal, 24; 2º). Olimpo, 18; 3º). Liniers y Huracán, 17; 5º). Villa Mitre y Comercial, 15; 7º). Sporting y Bella Vista, 14.

Acumulada: 1º). Tiro Federal, 51; 2º). Huracán, 38; 3º). Sporting, 37; 4º). Olimpo, 36; 5º). Bella Vista, 34; 6º). Liniers y Villa Mitre, 32; 8º). Comercial, 30.