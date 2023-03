”La implementación del boleto estudiantil en la 319 sigue siendo una promesa sin cumplir”

Los concejales de Juntos, expresaron su preocupación frente a la falta de implementación por parte del gobierno provincial del Boleto Especial Educativo para estudiantes universitarios rosaleños que cursan en Bahía Blanca.

Desde el bloque oficialista, presentaron un proyecto de comunicación dirigido al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, solicitando que informe la fecha en que se implementará concretamente este derecho; la cantidad de estudiantes beneficiarios y cómo se garantizará el acceso a este boleto para la línea 319 que hoy no tiene SUBE, entre otras cosas.

“Somos el único espacio que tiene autoridad moral para realizar este reclamo ya que, desde el primer día de gestión, nos ocupamos de que el boleto estudiantil gratuito sea un hecho para quienes estudian en nuestro distrito. Mientras tanto, esta política social es una deuda pendiente que el gobernador Kicillof tiene con todos los estudiantes que diariamente se trasladan a través de la línea 319 a Bahía Blanca para formarse. Hoy, lamentablemente, los elevados costos que implica el transporte sumado a la incertidumbre económica conllevan a un dramático desenlace: la deserción universitaria”, manifestó el presidente del bloque Juntos, Santiago Maidana.

“Una de las personas más involucradas en lograr la tan ansiada implementación del Boleto Especial Educativo es la diputada provincial, Abigail Gómez. Desde la Cámara de Diputados, la legisladora presentó a comienzos del 2022 un proyecto solicitando al ministro de transporte que arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento efectivo a la Ley 14.735 pero el kirchnerismo desestimó la iniciativa sin siquiera ponerla a consideración. Luego, en septiembre del año pasado, Gómez también pidió el cumplimiento de este derecho para los estudiantes que se transportan a través de la línea 319″, agregó el edil.

La concejal Liliana Taboada expresó que: “Se hicieron infinitos reclamos desde las juventudes de Juntos por el Cambio (UCR, PRO Y CC-ARI). Además, el senador bonaerense David Hirtz y los diputados provinciales de la UCR en Juntos, Emiliano Balbín; Valentín Miranda; Nazarena Mesías, Daniel Lipovetzky; Claudio Frangul; Alejandra Lordén y Melisa Greco presentaron diversos proyectos, algunos de ellos quedaron sin tratar”.

“Este es un reclamo histórico. El año pasado, enviamos seis iniciativas legislativas que no tuvieron respuesta. Cada vez que Kicillof y sus ministros bajaron al territorio y hablaron del tema, lo presentaron como una medida nacional y popular pero lamentablemente la implementación todavía espera, como esperan los jóvenes de la zona para tener certeza de que van a poder viajar utilizando el boleto estudiantil y no dejar en el camino materias y tiempo perdido por no alcanzarles la plata. El gobierno provincial debe dejar de poner excusas y cumplir con la ley. Arranca otro año, su último en la gestión, y seguimos esperando”, finalizó el edil, Mariano Dello Russo.