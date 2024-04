La Escuela Secundaria Nº1 realizará el acto oficial por sus 50 años. Será este martes 30 de abril a las 10 hs. Allí el equipo docente, auxiliares y alumnos, junto a la directora Graciela Acosta Dallavila, agasajarán a los invitados con una emotiva ceremonia.

El establecimiento de la calle Mitre 860 abrirá sus puertas para sus bodas de oro junto a ex docentes, ex directivos, ex alumnos, autoridades educativas y políticas.