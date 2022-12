Fútbol Femenino: la puntaltense Julieta Romero fue la mejor del año en la Liga del Sur

La Liga del Sur reconoció a los mejores del año. Entre ellos a la puntaltense Julieta Romero elegida como la futbolista más destacada en la temporada de Fútbol Femenino.

Julieta, que jugó para Municipales el último torneo, compartió terna con Sol Menéndez Perrone y Agustina Rodríguez de Villa Mitre, integrantes de Villa Mitre, que se quedó con el Clausura y el Anual de la temporada, tras derrotar en esta última final al equipo de Romero.

La puntaltense Julieta Romera anotó dos goles para la victoria de Municipales. Foto: instagram

A lo largo del año la jugadora de nuestra ciudad fue campeona del Apertura con Municipales y la figura del equipo del sindicato. Gracias a sus actuaciones fue convocada a la selección de la Liga del Sur, donde también se destacó.

La puntaltense Julieta Romero convirtió dos goles en el triunfo de la Liga del Sur ante Villarino. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Ahora, con apenas 18 años, continuará su carrera en la Reserva de River Plate, tal lo dio a conocer días atrás al despedirse de su último equipo.

“Se fue el último del año, se fue el último con mi querido STMBB 💚No mas me queda decir gracias pero gracias por absolutamente todo, cuerpo técnico, delegados, jugadoras, hinchada, me llevo todo lo lindo y espero haber dejado un marca tan grande como la que me dejo está familia hermosa a mi. Gracias, gracias y más gracias munii de mi corazón 🥺 HASTA PRONTO!”, escribió en Instagram.