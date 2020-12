Valeria Soledad Risso ingresó a la Armada Argentina a principios del 2018 motivada por su hermano, quien es Cabo Segundo Informático. La semana pasada en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA) situada en la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), la joven obtuvo su diploma de egreso y la jerarquía de Cabo Segundo Enfermera.

Risso es oriunda de Corrientes donde estudiaba y trabajaba, hasta que vio la posibilidad de estudiar enfermería y ser militar como su hermano. “Empecé medicina, luego biología y me fue difícil combinar estudio y trabajo. Vi una oportunidad al ingresar a la Armada”, manifestó en Gaceta Marinera.

“Siempre me llamó la atención la Armada Argentina, por la actividad de mi hermano, y desde que ingresé, quedé encantada con las formas militares y la disciplina”, aseguró.

Risso, mejor Promedio de Enfermería en la ESSA Gaceta Marinera

Además, fue distinguida con los premios “Dirección General de Educación de la Armada”, “Director de la Escuela de Suboficiales de la Armada” y “Dirección de Sanidad de la Armada” por alcanzar el mejor promedio general de egreso.

También fue reconocida con los premios “Casino Militar de la BNPB”, por haber obtenido el segundo mejor desempeño en Prácticas Hospitalarias, y “Círculo de Oficiales de Mar”, al mejor promedio académico de egreso.

Los sueños proyectados años atrás se concretaron en el acto de finalización del ciclo lectivo y junto a sus compañeros de la Promoción 121° del Escalafón Enfermería.

“De la Armada me gusta todo y la profesión me fascina”, aseguró. “Los logros obtenidos representan para mí un gran orgullo. Me hubiera gustado mucho compartir este momento con mis padres, quienes por la pandemia del virus COVID-19 se encuentran en la provincia en una fase complicada y no pudieron viajar. Igualmente, los llevo siempre conmigo y son mi fuerza y mi motor para seguir adelante”, destacó la cabo.

