En la Sede Administrativa de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) se llevó a cabo el reconocimiento a María Luján Irazoqui por su extensa trayectoria en la institución educativa. Familiares, compañeros de trabajo y autoridades asistieron al evento.

Luján estuvo vinculada a la UPSO desde sus inicios como administrativa en la Sede de Punta Alta, hace casi 22 años. Muchos alumnos sintieron que ella, más que una secretaria, era una amiga por su gran sonrisa y amabilidad.

Una administrativa muy querida de la UPSO, María Luján Irazoqui Foto: web

“ La UPSO iba a ser mi bandera, mi ancla, mi remo. Entró a mi vida como un huracán, me revoleó como un mar bravío, le puse el cuerpo porque me enamoré de ese proyecto de educación publica deslocalizada emprendedora” . “Yo no concibo otra forma de trabajar que no sea con responsabilidad y disfrute. Disfruté muchísimo esta veintena de años laborales y tengo tantas personas para agradecer. Yo recibo ahora: gracias, gracias, gracias, pero yo se las tengo que dar”, manifestó Irazoqui.

“Desde la Universidad Provincial del Sudoeste agradecemos a Luján por los años formando parte de la Institución y le deseamos mucha suerte para ésta nueva etapa”, indicaron desde la institución.

Fuente: UPSO y Vía