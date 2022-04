El puntaltense Domingo Blanco fue la figura e la cancha, anotó el gol del primer empate y se besó el escudo a la hora del festejo, no hace mucho tiempo había silenciado a los hinchas tras unas graves amenazas recibidas.

El jugador surgido en Rosario Puerto Belgrano llegó al gol a los 28 minutos a través de un remate de cabeza luego de un centro de Batallini desde el sector izquierdo.

En un club convulsionado el futbolista de nuestra ciudad pasó un mal momento reciente pero resurgió y se transformó en indiscutido en el equipo de Eduardo Dominguez.

Tras el partido en declaraciones periodísticas señaló: “Estoy muy feliz acá, después lo que pase o no se verá. Mientras me toque vestir esta camiseta voy a disfrutar”.

“Hace rato que me siento bien, hoy estoy contento, disfrutando donde me toque jugar y donde me necesite Eduardo, siempre con las mismas ganas. Hoy más arriba, en otro momento más atrás”, agregó.

Blanco podría quedar libre en junio. Al día de hoy no renovaría su contrato con el equipo de Avellaneda. “Lo que pase en el futuro, se verá. No pido novedades porque sino es imposible salir a jugar”, dijo sobre el tema.