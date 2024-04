Detenido por venta ilegal de 18 terrenos en Coronel Rosales y la región

Un hombre fue detenido este miércoles por personal de la Comisaría Tercera de Bahía Blanca, acusado de estafas reiteradas con la venta de terrenos en Coronel Rosales y la región, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con el parte oficial, se trata de Roberto Carlos Carreño, de 47 años, quien poseía un pedido de detención activa solicitado por el Juzgado Correccional 4, por la venta ilegal de 18 terrenos mediante una inmobiliaria trucha ubicada en calle Washington al 300 de la vecina ciudad, bajo la fachada de Master Wirley S. A.

Esa sociedad llegó a engañar no solo a gente de Bahía sino también de la región (Monte Hermoso, Sierra de la Ventana y Coronel Rosales), mediante la venta de terrenos y otros inmuebles que no eran de su propiedad, la mayoría fiscales o bajo trámites sucesorios. Incluso habrían llegado a vender un exhotel de Pehuen Co, cuyos dueños vivían en Buenos Aires.

Carreño permanecerá alojado en dependencia policial, a la espera de su traslado.