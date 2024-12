La Municipalidad de Ushuaia hizo entrega de 33 decretos de preadjudicación a familias integrantes del Sindicato Unificado de la Educación Fueguina (SUTEF), en el marco del trabajo constante que realiza la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial con las distintas organizaciones sociales y sindicales de la ciudad, bajo la operatoria de gestión asociada.

El acto estuvo presidido por el secretario de Habitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad David Ferreyra, quien acercó el saludo del intendente Walter Vuoto y destacó la importancia de la cogestión para trabajar y resolver la situación habitacional las familias de Ushuaia. Estuvo acompañado también del secretario general del SUTEF Horacio Catena y la secretaria adjunta Soledad Rottaris. En el centro cultural ACTUAR se llevó adelante el acto con la presencia de las familias beneficiadas y el acompañamiento de la concejala Yésica Garay y el concejal Pelloli e integrantes del Gabinete municipal.

Entregan decretos de preadjudicación de tierras a integrantes del SUTEF

Horacio Catena agradeció al intendente Walter Vuoto, al secretario David Ferreyra y al equipo de Habitat. “Somos una organización que nos caracteriza la protesta, la incomodidad en la lucha política, pero también cuando pasan estas cosas somos agradecidos”, dijo y recordó que durante los meses de invierno mantuvieron una reunión con Ferreyra y el equipo de la Secretaría y trazaron un plan de trabajo, “y los tiempos se cumplieron; por eso lo agradecemos, le agradecemos al equipo, a Walter, a la gestión por disponer del tiempo para poder cambiar lo que habíamos previsto hace mucho tiempo”.

El dirigente sindical adelantó que “ahora empieza otro camino que es el de construir” y, en tal sentido, contó que “ya le hemos pedido a la Provincia que se incorpore al FAMP la apertura de las calles y la colocación de servicios”. Recordó la experiencia del sindicato docente con el barrio Alakalufes II donde se entregaron 264 terrenos. “Todo tiene aprendizaje, no nos gusta cuando hay una necesidad tan grande y hay terrenos que no se ocupan. Eso no habla bien de quien no lo ocupa, de quien ha dejado a otra familia de compañeros esperando. Por eso le hemos pedido a la Intendencia que avance con la desafectación de aquellos compañeros y compañeras que accedieron porque les correspondía y después de tanto tiempo no han hecho nada.

Catena agradeció el acompañamiento de integrantes del SUTEF de Río Grande “porque para nosotros este momento es muy importante como organización”. “Ojala que los compañeros y compañeras de Tolhuin puedan lograrlo, que los escuche (Daniel) Harrington, ojalá que (Martín) Perez escuche y habilite la soluciones para los compañeros de Río Grande. Por lo pronto, agradecido a Walter (Vuoto) por la gestión, porque nos escuchó, porque vamos caminando un camino que es super transparente. Porque además quiero resaltar eso, no hay un solo compañero que vaya a recibir hoy su decreto que haya podido elegir dónde y al lado de quién, sino que todos entraron a una bolsa, sortearon y fue lo que les tocó. Me parece que eso también es digno de reconocer. Y todo el mundo cumplió con la documentación”, expresó el dirigente de la docencia fueguina.