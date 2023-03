Bolsos en la ría: qué declaró el detenido que ocultó droga en Punta Alta

El hecho, que tendría conexión con los secuestros a mediados del año pasado de casi 200 kilos de droga en la zona de la ría bahiense, la justicia federal procesó con prisión preventiva a Salvador Sottile (51), imputado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al ser indagado por la jueza federal Nº 2, María Gabriela Marrón, el procesado negó los cargos en su contra y declaró que “nunca tuvo intención de vender ni vendió” la sustancia prohibida, sino que, por el contrario, la “escondió” para “cuidar” a su familia.

“Un pariente mío con muchos conocidos en la calle me dijo que iban a ‘levantar’ a mi hijo; entendí que lo iban a raptar o algo de eso. Por este motivo guardé la droga”, dijo Sottile en la ampliación de su declaración pedida por su defensor particular, Leonardo Gómez Talamoni.

Agregó que él y otros dos tripulantes a bordo de una lancha encontraron el saco con los ladrillos flotando a unos 6 mil metros de la costa de Pehuen Co, durante una jornada de pesca “a mediados de octubre” de 2022.

“Cuando levantamos una de las redes para revisar el pescado que tenía, había un bolso azul oscuro o negro. Uno de los marineros lo abrió y encontramos droga adentro; le dije ‘lo tiramos o llamamos a Prefectura porque nos va a traer problemas’. Entonces me preguntaron si estaba loco”, afirmó el detenido.

Al finalizar la actividad, los compañeros de Sottile se apropiaron de unos 8 paquetes de cocaína, se fueron y supuestamente no tuvieron más contacto con él, según contó.

El pescador artesanal aseguró que “guardó” el resto del estupefaciente porque estaba “asustado” y no sabía qué hacer con el cargamento.

“Al tiempo, mi cuñado me dijo que quería comprar la droga. Mantuve la conversación y el hilo de la compra hasta que le dije que no, porque estaba con el tema de que me iban a ‘levantar’ al pibe mío. Nunca tuve intenciones de venderle la droga”, remarcó.

“Después denunciaron, me allanaron y encontraron la droga en mi casa, pero solo la tenía para salvar la vida de mi hijo y cuidar a mi familia. No vendí ni consumo nada de eso; laburé toda mi vida y hace más de 16 años que soy pescador”, amplió.

“Quise defender a mi hijo y en caso de que le hicieran daño o lo secuestraran, intercambiar la droga por su entrega”, continuó.

Sobre los millones secuestrados durante allanamientos en inmuebles vinculados con él, Sottile contestó que son “ahorros y aproximadamente un millón de pesos que cobré del seguro de un auto que me robaron”.

“Después fui gastando dinero y, la plata que hacía con la pesca, la guardaba. Había plata de mi señora y de la venta de una red que hice en dólares”, completó.

Con el logo de “Patrón”

El acusado también brindó detalles de los lugares donde ocultó los 16 envoltorios de cocaína cubiertos con “nailon y látex” para aislar la sustancia de la humedad del ambiente, y que tenían la inscripción “Patrón”.

“Me bajé del barco y llevé la droga a mi domicilio en la calle Dufourq 525, de Pehuen Co. Los muchachos desaparecieron, me asusté y llevé la cocaína a la calle Buenos Aires 223, en Punta Alta, donde la metí dentro de dos tarros de pintura.

“En la casa de atrás vive mi hija y la de adelante es mía. Ellos no sabían nada de todo esto y se enteraron ahí el día del allanamiento. Yo tenía la llave del inmueble (delantero)”, finalizó Sottile.

Testigo bajo reserva denunció el hecho

La información inicial del caso provino de un testigo que el 27 de enero declaró bajo reserva de identidad. De acuerdo con el denunciante, el procesado repartió entre sus acompañantes “unos pocos” ‘ladrillos’ de la cocaína y se quedó con el resto de la sustancia por ser el “dueño de la lancha”.

“A la fecha de la denuncia, el imputado llevaba un tiempo buscando comprador; llegó a tener en su poder 19 kilos. La dificultad que presenta aquella mercancía para colocarla en el mercado ilegal es que se la vincula con la causa cuyo objeto es el hallazgo de aproximadamente 200 kilos de cocaína en la ría de Bahía Blanca”, señaló el fallo de la doctora Marrón.

Incluso el acusado habría viajado a Tres Arroyos para tratar de comercializar la droga allí, sin tener éxito. Cuatro días después de la denuncia, Prefectura Naval allanó tres inmuebles en Punta Alta, Pehuen Co y en un campo ubicado en la zona de Bajo Hondo.

El resultado del peritaje a la droga incautada, la ubicación del hallazgo, la cantidad, la forma de acondicionamiento y el sello con la leyenda “Patrón” que la individualiza, hacen posible “afirmar” que los 17,5 kilos de cocaína en poder de Sottile “originariamente formaron parte del cargamento de aproximadamente 200 kg.”.

