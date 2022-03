Las autoridades de la Base Naval de Puerto Belgrano pusieron en conocimiento al Municipio sobre la aparición de un ejemplar de puma dentro de la zona militar, en un sector lindante a la ciudad.

Por tal motivo desde la Dirección de Protección Ciudadana y Medioambiente se solicita a peatones y atletas que no circulen por la zona del circuito de la salud en la zona del Cementerio de Colina Doble, que en caso de hacerlo en forma nocturna extremen las medidas de precaución ante la posibilidad de la aparición de este animal.

Desde la Armada informaron que el animal fue visto en la noche de este martes en la zona del Puesto de ingreso a la BNPB N°215, que está ubicado en forma lindante al camino de acceso a Villa del mar, y en la zona del cementerio de Colina Doble, siempre dentro del territorio militar.

Asimismo, se recomienda a los vecinos de los sectores aledaños, estar atentos al cuidado de sus mascotas, principalmente aquellos que suelan permanecer en la vía pública en horas nocturnas.

Ante el aviso de las autoridades militares, desde el Municipio, y en conjunto con la BNPB, ya se activaron los protocolos correspondientes para que, en caso de que este animal sea divisado en la ciudad, sea rescatado por el personal capacitado para ello, para brindarle los cuidados correspondientes y luego liberarlo en su hábitat natural.

Por último, solicitan a los vecinos y transeúntes que si llegaran a registrar la aparición del animal den aviso al Municipio, llamando al número 103 de Protección Ciudadana.

Protocolo de acción para las personas ante un encuentro potencialmente riesgoso con pumas

1. Hágase ver lo más grande posible. No se acerque al puma, mantenga la calma, mire hacia el puma y levante los brazos para buscar aparentar ser lo más grande posible. Si está acompañado, súbase en la espalda de su acompañante para aparentar mayor tamaño. La idea es convencer al puma que Ud. no es una presa y que puede ser un peligro él.

2. Dele siempre al puma una oportunidad para salir. No lo acorrale. La mayoría de estos felinos grandes son calmos y tratan de evitar la confrontación. Retroceda lentamente y asegúrese de generarle una vía de escape.

3. No huya. El huir puede desencadenar en un ataque desde atrás (se genera una imagen de presa en estos depredadores). Recoja a los niños (si los hubiera) para que no cunda el pánico y para que no corran. Aunque puede ser difícil, recogerlos sin agacharse y sin darle la espalda al puma. No se agache o se ponga en cuclillas, ya que una persona en cuclillas o agachada puede parecerse mucho a una potencial presa de 4 patas.

4. Vocalice. Hable con calma y con regularidad.

5. Si el puma se aproxima, sea agresivo. Los pumas suelen atacar mediante el uso de la emboscada. Pero cuando un puma es visto, puede decidir atacar a su presa (es decir, usted) en ese momento. Trate de aparentar ser amenazante, agite los brazos, camperas, palos, grite, etc.

6. Tire palos y piedras. Si lo anterior no asusta o amedrenta al puma cuando se acerca, tire piedras, palos, ramas, lo que esté a mano. La investigación ha demostrado que el comportamiento agresivo de la supuesta presa, puede frustrar un ataque de estos felinos.