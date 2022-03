El 27 de febrero mientras se desarrollaban los corsos puntaltenses en la ex estación Solier, un menor de 13 años según manifestó la familia, habría sido golpeado por otros adolescentes. A través de la red social Facebook manifestaron el hecho.

Lupe Carella, hermana de la víctima manifestó, “Estoy indignada de como taparon en todos lados que mi hermano casi muere, así como lees, mi hermano de 13 años casi muere el día 27 de febrero del 2022 en los corsos de PUNTA ALTA y taparon todo para seguir lucrando y llenándose los bolsillos de plata”.

Además, agregó que, mientras el niño caminaba dentro del perímetro del evento, fue corriendo un adolescente y le pegó de atrás con una manopla en la boca y nariz. Luego se fue junto a otros tres.

Continuó, “ Mi hermano por el golpe pierde el conocimiento y seguido de eso tiene una convulsión. Lo dejaron solo, dejaron a un chico de 13 años a su suerte, solamente lo ayudo un hombre que tenía un puesto de espuma y mi tía hasta que mis padres llegaron que se encontraban a pocos metros de ahí. Ahora me van a preguntar ¿Y los de seguridad? Un seguridad estaba ahí viendo todo, nos describió como estaba vestido el atacante y hasta que le pegó con una manopla, cuando le preguntamos por qué no hizo nada para evitar lo sucedido no respondió”.

“¿Había una enfermera? Sí, que brilló por su ausencia porque a mí hermano no lo ayudó NADIE. Los camilleros llegaron y no podían pasar la camilla porque las personas estorbaban”.

En otro tramo de su denuncia virtual continuó, “Ahora me pregunto yo ¿Tanta seguridad para qué? Para que no entren con un paquete de galletitas o un agua, porque claramente podés entrar con navaja, manopla y demás. Si total lo único que les importa es que consumas adentro, tanto quieren lucrar que hasta le vendían alcohol a menores y si te matan no les importa y siguen como si nada. Porque fue justamente lo que pasó, después de lo sucedido taparon todo y siguieron como si nada, no les importo si mi hermano camino al hospital o yendo a Bahía se moría e inclusive después de toda esta violencia el lunes seguían de carnaval como si no hubiese pasado nada, mientras nosotros vivíamos un infierno a la espera de que todos los estudios salgan bien y mi hermano sufría”.