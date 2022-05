Sergio Berni salió a defender a los policías que balearon a un joven en Moreno cuando volvía de festejar en el club de rugby, Mariano Moreno, sobre una camioneta Toyota Hilux negra. Allí el chico de 19 años fue baleado por los efectivos y recibió tres impactos.

Las primeras versiones indicaban que el joven cruzó un semáforo en rojo sobre la avenida San Martín de aquella localidad, cuando se dirigía rumbo a su casa en el country “Álvarez del Bosque”.

Sergio Berni: "La versión es que hizo un movimiento como si estuviera armado y también me llama la atención que los dos oficiales hayan reaccionado al mismo tiempo”. Foto: Captura TV

El ministro de Seguridad defendió a los efectivos que persiguieron sin luces al otro vehículo y terminaron disparando contra el auto del chico. “La versión que tengo es que parecía que el chico iba a disparar. Obviamente pónganse en lugar de la policía que de noche no ve lo que hay dentro del vehículo”, expresó en diálogo con TN.

Sin embargo, el titular bonaerense pidió esperar que el fiscal a cargo de la causa, Federico Soñora, brinde certezas sobre el hecho y realice la reconstrucción para indagar a los policías.

“La versión es que hizo un movimiento como si estuviera armado y también me llama la atención que los dos oficiales hayan reaccionado al mismo tiempo”, contó el funcionario durante el reportaje.

Asimismo, Berni completó: “Me parece que hay que evaluar varias hipótesis. No voy a tomar ninguna medida con los efectivos hasta tanto el fiscal que lleva adelante la investigación determine si hubo o no mala praxis. Por de pronto me parece que no es normal que una persona no pare ante una persecución mucho menos de tres vehículos, por lo tanto el fiscal tiene una tarea muy importante”.

Cómo avanza la investigación contra los policías que dispararon contra el rugbier

El fiscal Soñora adelantó que hubo “un accionar irregular de la Policía” por lo que se deberá investigar y los involucrados podrían quedar procesados.

En el lugar del hecho, estuvieron agentes de la Policía Federal Argentina, ya que los efectivos involucrados eran parte de la Policía Bonaerense.

Por su parte, debido al testimonio de los policías que dispararon, se abrió otra investigación a cargo de Emiliano Buscaglia, de la fiscalía N° 5, por resistencia a la autoridad.

Cómo fueron los hechos que terminaron con los disparos contra el joven

El padre del joven señalaba: “No entiendo por qué lo balearon, estaba casi desmayado de la hipotermia. ¿Se justifica que tu hijo salga a tomar una cerveza y que por eso la policía le pegue tres tiros? Hicieron todo mal”, además de, afirmar que “Mi hijo nació de nuevo”.

Dos de los efectivos que participaron de la persecución fueron imputados de "lesiones agravadas" - Captura de video

El chico fue baleado cuando estaba llegando a su casa en la zona de Francisco Álvarez, en la provincia de Buenos Aires. Recibió tres impactos de bala y debió ser internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Recibió disparos en cada una de sus piernas, como en su brazo derecho. Según el parte médico, deberá ser sometido quirúrgicamente por los impactos de bala.