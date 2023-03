Escuelas de La Matanza suspenden clases por la ola de calor y se movilizan al Consejo Escolar

Denuncian en las escuelas de La Matanza condiciones indignantes y alarmantes para el dictado de clases. Frente a la ola de calor, decenas de escuelas se vieron obligadas a suspender las clases y ante la falta de respuesta, se movilizaron al Consejo Escolar en La Matanza (Marcón 3265, San Justo).

Docentes y familias piden condiciones habitables en las escuelas de La Matanza. Foto: El1 Digital

Docentes de las escuelas del partido de La Matanza, realizaron un relevamiento para dar a conocer las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje en las condiciones materiales de las distintas escuelas del distrito. Denuncian que, “los datos recopilados son desalentadores y presentan una condición alarmante, consecuencia directa de la falta de inversión educativa por parte del gobierno de Axel Kicillof”.

“A la escuela le faltan aulas, usamos biblioteca y un aula arriba pequeña que no tiene ventilación. No tenemos sala de profesores. No tenemos ventiladores, algunos están rotos o hay sólo uno funcionando. No hay agua potable ni bidones, no hay agua en el baño de las alumnas”, señala el informe sobre una las secundarias de González Catán, por ejemplo.

Otro caso es lo que se vive en una secundaria de Ramos Mejía, donde “hay aulas con ventanas bloquedas que no llegan a ventilar porque las persianas no funcionan. Hay aulas sin ventiladores o con un solo ventilador que no llega a mejorar las altas temperaturas que hay en los salones”.

Desde las escuelas del distrito, denuncian la falta de agua, luz, ventiladores o posibilidad de refrescar las aulas. En un 79% de las escuelas, denuncian falta de acondicionamiento climático (falta de ventiladores, aires acondicionados), un 48% no cuenta con agua potable en el edificio y 45% de las escuelas tiene baños dañados. Además, reclaman que en un 36% de las escuelas faltan aulas, un 21% tienen aulas pequeñas y un 18% no cuentan con ventilación mecánica.

“Alrededor de 30 escuelas están actualmente sin clases o con reducción horaria. Las condiciones de infraestructura son muy malas, hace años no se reparan las escuelas. Hay escuelas sin ventiladores, sin luz y en muchas no se han limpiado los tanques de agua, ni se hicieron las pruebas de potabilidad, por lo tanto, no hay agua apta para el consumo. En estas condiciones, es muy difícil afrontar la ola de calor”, declaro una docente.

Docentes y familias, reclaman la entrega de agua fresca, reparaciones y obras que hagan falta en los edificios escolares para que haya condiciones de habitabilidad. La comunidad educativa de varios establecimientos denuncia, que llevan muchos años de deterioro de los edificios y hay una falta de mantenimiento elemental, como es la limpieza de tanques y las pruebas de potabilidad del agua, necesarias para afrontar las olas de calor.

“Hoy nos estamos movilizando frente al Consejo Escolar para exigir: ventiladores, agua, la reparación de los baños y de las escuelas de manera inmediata, porque tenemos un gobierno que nos dice que realizo la mayor inversión en educación de la historia, pero el dinero a las escuelas no llega. Por eso decidimos organizarnos y movilizarnos, ya que hay escuelas sin clases y se ve vulnerado el derecho a la educación, por la falta de inversión”, declaro una docente del distrito.