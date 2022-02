Tras los hechos recientemente sucedidos de la droga envenenada en el conurbano bonaerense que ya se cobró la vida de 20 personas (tres muertes más podrían estar vinculadas a este hecho, aunque todavía falta la confirmación), la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda) emitió un comunicado solicitándole a las personas que consuman cocaína que extremen los cuidados.

Uno de los lotes que halló la Policía Federal de la cocaína envenenada.

Así, Arda publicó una serie de consejos, entre los cuales destaca “tener a mano” teléfonos de emergencia.

Los consejos de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, la polémica

Ante la publicación de una serie de consejos para los consumidores de cocaína que realizó esta ONG, el titular de la misma, Gustavo Zbuczynski, dialogó con TN y dijo que ante la situación actual, se trata de hacer una campaña “utilizada por primera vez en la Argentina frente a una política de punitivismo que maximiza todos los daños”.

Para luego agregar: “La nuestra es una política pragmática. No es que les decimos ‘consuman que está todo bárbaro’. Trabajamos con la realidad. Y la realidad es que el consumo existe y está ampliamente difundido y hoy lo vimos de manera trágica”.

Finalmente, y siguiendo en línea con el pragmatismo al que hacía referencia, esbozó: “Si estás consumiendo, hacelo tratando de reducir los mayores riesgos posibles”.

De esta manera, en su cuenta de Twitter, Arda enumeró una serie de consejos para los consumidores de este tipo de sustancias, entre los que destacan: Higienizar utensilios de consumo, no compartir canutos, tener a mano contactos de emergencias médicas, no consumir si compraron a alguna persona que no era la habitual y probar una pequeña cantidad de la sustancia y esperar sus efectos.

El por qué de esta serie de consejos emitidos por Arda

Ante la explosión de casos críticos surgidos a partir del miércoles pasado, y también de las muertes por el consumo de cocaína adulterada, Zbuczynski explicó que desde Arda “decidimos hacer una estrategia de reducción de daños que no había sido utilizada nunca en la Argentina, usando la confianza que usuarios de drogas tienen en nosotros porque trabajamos en el tema en una forma no punitiva”.

Así, justificó el accionar de la ONG diciendo: “La idea es decirles no la consumas o al menos intentá tomar precauciones. Eso es estrategia de reducción de daños aprovechando redes informales y las posibilidades que da la tecnología”.

Apenas surgió la noticia y se empezaron a conocer los primeros casos, Arda realizó tuits alertando de la situación a sus seguidores: “Alerta para usuarixs de cocaína. Si estás en zonas cercanas a San Martín de la provincia de Buenos Aires y consumís cocaína, extremá los cuidados”.

Para luego continuar: “Muchas personas fueron hospitalizadas por consumir cocaína adulterada. Aún se desconoce cuál es la sustancia tóxica causante del problema, pero es muy peligrosa”.

Puerta 8, el barrio donde se encontraba el bunker en el que vendían droga envenenada.

Asimismo, esta asociación solicitó cambiar la ley de drogas en la Argentina: “La Ley 23.737 que tenemos en Argentina no solo ilegaliza mercados de sustancias ampliamente demandadas, sino que además se concentra en perseguir y castigar a las personas usuarias, maximizando todos los daños relacionados a las drogas”.

Y finalmente agregaron: “Situaciones como estas podrían evitarse si el Estado tuviera una política dirigida desde una perspectiva sociosanitaria, que incluya programas de reducción de daños para poder realizar acciones preventivas como son los testeos de sustancias”.