El club de la provincia de Buenos Aires, Argentino de Quilmes, echó a dos entrenadores por acosar a dos menores de edad, jugadoras de la institución de entre 13 y 14 años. El hecho se conoció a partir de las denuncias de los padres, los cuales pusieron al descubierto que estos dos ex entrenadores les pedían fotos y videos a las adolescentes.

Las dos jugadoras, de las categorías sub 16 y sub 14 del club, fueron las víctimas de los acosos. Foto: @ArgdeQuilmesOf

Asimismo, también trascendió que las llamaban por teléfono y todo salió a la luz luego de que un grupo de padres revisara conversaciones de WhatsApp de sus hijas.

El anuncio de Argentinos de Quilmes que echó a los entrenadores

“Desde la Comisión Directiva y Subcomisión de Fútbol Femenino de Argentino de Quilmes, hemos recibido acusaciones con pruebas, de que los señores Omar Gimenez, Dt sub16, y Diego Gimenez, Dt sub 14, acosaron mediante mensajes de texto a jugadoras de nuestra institución. Hemos realizado las acciones correspondientes, acompañando a las damnificadas a realizar la denuncia correspondiente y nos pusimos a disposición de las familias para afrontar este duro momento”, así se refiere el anuncio del club.

El club Argentinos de Quilmes echó a ambos entrenadores y les prohibió la entrada en la institución. Foto: @ArgdeQuilmesOf

Además, se puntualizó que los dos entrenadores “fueron expulsados de su cargo y tienen la entrada prohibida al club”.

Para luego, cerrar el comunicado, diciendo: “Nos chocamos con una circunstancia que no esperábamos, pero estamos a la par de nuestras jugadoras para lo que necesiten, seguiremos trabajando, creciendo, aprendiendo y mejorando por y para nuestro Fútbol Femenino”.

Los chats que revelaron los acosos

Fueron los padres de las chicas acosadas por estos dos entrenadores los que accedieron a ver los chats de sus hijas, luego de que éstas les mostraran las conversaciones que estaban manteniendo durante semanas con los hombres echados del club.

La madre de una de las víctimas, explicó a La Opinión Austral que “ambos acosaban a las nenas de 13 años. Una de las madres quiso hacer la denuncia y no se las tomaron en su momento. (...) Además, a mi me empezó a escribir una chica diciéndome que esto viene de hace años y que además ninguno de los dos son técnicos, entrenan menores y las tocaban, sabiendo que eso no se podía”.

Uno de los chats que los padres de una de las víctimas pudieron recuperar como prueba del acoso. Foto: Captura de WhatsApp

A su vez, el padre de otra víctima mostró su indignación: “Es impresentable esto, no puede ser que no se hagan responsables y que el Presidente no aparezca. Es necesario que una comisión de psicólogos atiendan a la nena y a su mamá, imagínate los miedos que atraviesan. Desde el jueves sabemos esto y no hay una denuncia contra estas personas, caminan tranquilos riéndose”.