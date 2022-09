“Discúlpenme chicos, pero Uds. no entienden, no son normales”: alumnos de segundo grado filmaron a una maestra y denunciaron su maltrato

Una maestra de arte, de la escuela N°1 de la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires, fue denunciada por maltrato para con los alumnos de segundo grado.

Frente a esta situación, fueron los propios alumnos que grabaron a la docente para denunciar lo sucedido. El video fue compartido a TN, que lo hizo público.

¿Cómo fue el maltrato de esta maestra?

“Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”, expresó efusivamente la docente mientras era filmada por alumnos sin percatarse de ello.

Con ademanes de enojo, la maestra continuaba visiblemente ofuscada: “Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente, no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”.

¿Desde cuándo comenzaron los maltratos?

El video en cuestión fue filmado el 30 de agosto, pero las denuncias se hicieron recientemente. Una de las madres, al respecto, expresó: “Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata”.

Ante la filmación, los padres mantuvieron una reunión con el director de la escuela, pero él les manifestó que “no pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza vamos a denunciar a los alumnos y sus familias”. Y luego, la mujer, cerró: “Nunca nos pidió disculpas”.

Respecto de la situación actual de la docente de arte, estaría ejerciendo cargos administrativos en la escuela, lejos del contacto de los chicos, aunque se desconoce si se le iniciará o no una investigación.