Alerta en Ezeiza: evacuaron el aeropuerto por una valija sospechosa

Evacuaron el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras la aparición de una valija sospechosa. El operativo, el cual se lleva a cabo desde esta mañana, está a cargo de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Policía Federal Argentina (PFA).

Mañana caótica en el aeropuerto de Ezeiza: sistema caído y la presencia de un “equipaje sospechoso”. / Foto: Gentileza

Según informó La Nación, la maleta es custodiada por el personal de explosivos, quienes llevan adelante las pericias correspondientes para determinar de qué se trata.

Al mismo medio, fuentes de la PSA aseguraron que la valija color beige fue “abandonada en la zona pública de la terminal A”. Ante esta situación, se activó el protocolo de explosivos, que incluyó la evacuación de parte del sector de arribos internacionales. Además, no hay demoras en los vuelos programados.

“Hay un equipaje extraviado, un carry on, en la vereda Terminal A. Y cuando ocurren estas circunstancias la Policía de Seguridad Aeroportuaria chequea que no sea un elemento explosivo. No es una amenaza de bomba, simplemente se emplea el protocolo convenido”, dijeron a Infobae desde la administración del aeropuerto.

Desde el personal que trabaja en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza no descartan que un pasajero se haya olvidado la valija.

Fallas técnicas que generaron molestias de pasajeros

Más temprano esta mañana, una caída del sistema de Migraciones durante aproximadamente 20 minutos desencadenó la demora del arribo de varios pasajeros al país. Aunque fue solucionado con rapidez, el malestar se reflejó a través de las redes sociales.