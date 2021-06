Diana Fariña de 24 años, oriunda de Posadas, realizó un desesperado pedido de ayuda para salir del calvario que vive desde que se separó del padre de sus hijos. De esta manera, la victima contó a través de una publicación en las redes sociales que el violento la golpeó brutalmente en reiteradas ocasiones frente a sus hijos, además de quemar sus pertenencias y amenazarla constantemente.

“Ya hice reiteradas denuncias y sin respuestas. Hago esta denuncia pública porque tengo miedo por mí y por mis hijos”, expresó la victima en una publicación realizada en Facebook.

Denuncia pública en Facebook. Misiones Online

Fariña manifestó que hace cuatro meses está separada de Nicolás B. y que tras la separación su ex pareja comenzó a acosarla y agredirla físicamente, entre otras tantas formas de violencia.

“El 15 de marzo del 2021 ingresó a mi domicilio alcoholizado y drogado a las 2.00 de la madrugada y me golpeó frente a mis hijos, logré escaparme. También quemó mi ropa y mis documentos”, mencionó en su relato.

Documento de la victima quemado por el agresor. Misiones Online

Fariña reveló que si ese día no lograba escaparse “ahora no lo estaría contando”. Además, contó que la violencia continuó con llamadas y amenazas: “Si no sos mía, no sos de nadie”, le habría dicho el atacante.

En otra oportunidad, el agresor ingresó al domicilio de su ex pareja con la intención de hallarla, pero no había nadie en la vivienda en ese momento. Sin embargo, provocó daños materiales y se llevó sus pertenencias personales.

