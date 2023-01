Usurpación en Posadas: familias enfrentadas a piedrazos.

En la tarde del lunes, a través de un video, se dio a conocer el caso de una mujer que se encuentra usurpando una propiedad y es atacada por los propietarios. La joven salió a hablar de lo sucedido y solicitó ayuda por la situación en la que se encuentra. Ocurrió en Posadas.

Durante la tarde del lunes se viralizó en redes sociales un video en el que propietarios de un inmueble tiraban piedras y amenazaban a una familia ocupante. A raíz del hecho la Policía de Misiones se acercó al lugar y logró dispersar la situación.

En el material se divisa cómo un grupo de personas intenta sacar a las personas que se encuentran en la casa, mediante gritos y amenazas. Además, ante el disturbio ocasionado, vecinos y gente de la plaza intervinieron.

Asimismo, los vecinos se solidarizaron con la familia y acercaron algunos elementos para la subsistencia de los mismos.

La otra campana

Ante lo sucedido, Carla Pintos salió a contar su versión de los hechos. “Se presentó la que dice ser dueña del lugar, mediante agresividad, amenazas, tiraron 5 litros de nafta en la parte de afuera”, inició la joven.

Así también, contó cómo vivió ella y su familia el accionar de los propietarios. “Arrancó de la nada, cuando vino nosotros estábamos desprevenidos y escuchamos los gritos, los golpes, una de las señoras estaba con una cadena, estaban con el abogado y un muchacho que estaba muy agresivo. Los chicos lloraban, nunca pasaron una situación así” describió la joven.

Su familia está compuesta por ella y sus tres hijos, “mi familia está compuesta por tres menos de edad, dos nenes y una nena. Venimos de San Vicente, allá me dedicaba a la cosecha de yerba, pero terminó” añadió.

En esa línea, manifestó que ella no tiene intenciones de quedarse en la propiedad, ni con ella, sino que necesita refugio por el momento. “Nosotros no pretendemos quedar acá, nosotros queremos que alguien nos ayude, por los chicos. Ya que no tengo salida, la asignación ni para un alquiler nos alcanza, entonces esa es la intención”, contó Carla.

En cuanto a los vecinos, ayudaron durante el disturbio y cuando finalizó. “Después de lo que pasó, nos colaboraron con un par de cosas. Y en el momento del incidente los vecinos ayudaron, no sé de dónde salió tanta ayuda” recordó Pintos.

Por último, la joven pidió ayuda para poder pasar esta situación. Cualquier interesado puede comunicarse con ella a través del 3757-460637.