San José: autopsia confirmó que el cuerpo del joven hallado en una comisaría no presentaba signos de violencia.

Ángel Exequiel Barbosa, un joven de 23 años, fue descubierto sin vida en una celda de la Comisaría 1ra de San José. La causa de su fallecimiento, según el informe de la autopsia realizada por el cuerpo médico forense, se atribuye a un “paro cardíaco por asistolia ventricular”, y no se encontraron evidencias de golpes ni signos de violencia, según fuentes policiales.

El joven se encontraba bajo custodia desde el 5 de octubre por cargos de resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, lesiones y violación de domicilio. Como se había informado previamente, las pericias estaban en manos de personal de Gendarmería Nacional, con el propósito de asegurar la transparencia en el proceso de investigación.

La Unidad Regional VII de Apóstoles informó que Barbosa fue hallado sin signos vitales en la celda que compartía con otros tres detenidos. Ante este suceso, el juez subrogante a carga del caso ordenó la realización de una autopsia y solicitó el historial clínico del ahora fallecido.

Además, el magistrado dispuso que los detenidos que compartían la celda con el joven brinden testimonio en relación con el caso y que las pericias fueran llevadas a cabo por personal de Gendarmería Nacional, con el fin de garantizar la integridad del proceso de del fallecido.

Por otro lado, la UR-VII de Apóstoles comunicó que, a través de un Oficio Judicial, Barbosa había sido trasladado al Hospital Carrillo de la ciudad de Posadas el sábado pasado debido a un episodio de alteraciones nerviosas. En el hospital, recibió tratamiento médico antes de ser llevado nuevamente a la comisaría de San José.

En tanto, su progenitor también habría denunciado maltrato y negligencia. “Yo quería darle agua y no le dejaron, los policías lo golpearon. Yo lo vi golpeado en la cabeza y en el ojo. No me dejaban verlo porque estaba golpeado. Solamente me dejaron verlo un ratito”, declaró con lágrimas en los ojos.