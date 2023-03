En la jornada de ayer, se inauguró el mega Edificio Empresarial Principal, la primera etapa del Parque Tecnológico Silicon Misiones con la presencia de las máximas autoridades de la provincia.

Este espacio busca ser un punto de encuentro para las empresas extranjeras que quieran aterrizar en la provincia, brindando mayor competitividad y herramientas al sector.

De esta manera, el primero de los seis edificios planificados para albergar a Silicon Misiones, emblema regional de la economía del conocimiento, quedó inaugurado. Participaron del evento el gobernador Oscar Herrera Ahuad, así como de las autoridades del Centro Tecnológico y el propulsor de la Ley que materializó este proyecto, el diputado Carlos Rovira.

Por su parte, el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, destacó que es un “día fundacional para todos los misioneros” y recordó la planificación conjunta con el Ing. Rovira en plena pandemia: “Misiones se prepara para la economía del conocimiento”.

Luego de recordar la evolución en materia de salud y educación que experimentó la provincia en poco tiempo, el gobernador expresó que la política de gobierno “no tiene años, sino objetivos”. Y subrayó el peso que tiene Misiones en el país dentro de la economía del conocimiento, el desarrollo de software y servicios.

Posadas: Silicon Misiones inauguró el primero de sus edificios. Foto: Misiones Online

Además, Herrera Ahuad, adelantó que la provincia pondrá a disposición de las empresas que se instalen en Silicon Misiones aportes no reembolsables de hasta 5 millones de pesos en proyectos que se desarrollen en el Centro Tecnológico, con el objetivo de fomentar el arraigo en la tierra colorada.

Luego, ante las preguntas de la prensa, el Ing. Rovira hizo alusión a la oferta renovadora para las próximas elecciones: “la oferta está acá, jóvenes, hombres, mujeres de toda la provincia, canalizada por los candidatos”. A continuación, el conductor de la Renovación señaló que el proyecto materializado ayer jueves es 100% misionero, “no estamos en Singapur, en CABA, en una gran Universidad, estamos en Misiones, esto es nuestro”.

Más adelante, en su alocución, el presidente de la Legislatura provincial marcó las diferencias y las particularidades entre los centros tecnológicos del mundo, como el Silicon del valle californiano de San Francisco, Estados Unidos. A diferencia de aquel, el Polo Tecnológico misionero “no es elitista, sino abierto y horizontal”. En ese sentido, nominó como falsa antítesis a la oposición público-privado, pues “la sociedad es una sola”.

Posadas: Silicon Misiones inauguró el primero de sus edificios. Foto: Misiones Online

Finalmente, Rovira catalogó al modelo misionero como “único” y relató que “en todo el norte argentino no existe un lugar como Silicon Misiones”. La administración misionera es muestra que el Estado no tiene que ser necesariamente grande o mínimo, sino “inteligente”. “Ni big is better (grande es mejor), ni small is better (pequeño es mejor), smart is better (inteligente es mejor)”, explicó el diputado en referencia a los Estados Nacionales de posguerra, los que florecieron en la década del ‘90 y los que pueden sobresalir en la actualidad.

También estuvo el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, cuyo discurso se hizo eco de la importancia de la convergencia tecnológica, educativa y del cuidado ambiental con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, señaló que el crecimiento de Posadas no es casualidad, sino fruto de políticas públicas planificadas y ejecutadas entre el gobierno provincial y el municipio.