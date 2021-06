Carlos Arce, Vicegobernador de Misiones expresó que en la provincia de Misiones no se adelantarán las vacaciones de invierno, ayer por la mañana expresó que “No hay que olvidarse que en la semana de julio que está programado, son las épocas de mayor frío. Entonces, es mejor que en ese caso los alumnos no estén en la escuela”.

Carlos Arce destacó la cantidad de dosis que la provincia ya va aplicando. Fm nacion

Agregó también que desde “el comité científico recomendamos al gobernador que el calendario escolar siga siendo el mismo”. También dijo que “las vacaciones de julio, no se van a mover por una cuestión de que seguimos con un amesetamiento de contagios, y en esto siempre hay que hablar del presente. También recomendamos al gobernador, ampliar las edades de inmunización”.

Con respecto a esto, Carlos Arce, comentó que desde este viernes iniciará la vacunación contra el COVID-19 a “aquellos misioneros y misioneras que tengan más de 40 años con o sin factores de riesgo”.

Esta población objetivo podría “simplemente acercarse con su DNI que demuestre ser mayor de 40 años, ya puede ser vacunado con la primera dosis” afirmaba el Vicegobernador. Esta misma inmunización se venía haciendo a “mayores de 40 con factores de riesgo”.

Comenzarán la inmunización en las embarazadas

La vacunación a embarazadas alcanzará a una 5 mil mujeres en la provincia. Misiones Online

El vicegobernador también informó que se amplía la inmunización contra el COVID-19 a todas las mujeres embarazadas a partir del primer trimestre de gestación, siempre y cuando tenga la indicación de su médico de cabecera.

Alcanzará a alrededor de 5 mil mujeres en la provincia de Misiones, según expresaba el Vicegobernador “sería bueno que empiecen a vacunarse con la prescripción médica, porque hemos visto en esta segunda ola que hay mayor gravedad en las embarazadas en el último trimestre de gestación, entonces sería bueno que aquellas embarazadas antes de ingresar al último trimestre de gestación puedan vacunarse para disminuir la gravedad, si llegaran a contagiarse de coronavirus”.

También el vicegobernador, Carlos Arce, destacó que en la provincia ya se han aplicado 310 mil primeras dosis, y 80 mil segundas dosis, “por ahí el monitor público de vacunación no tienen estos datos porque se tarda en cargar”.

“si nosotros tenemos una población de 667 mil personas mayores de 18 años, con las dosis aplicadas estamos en el 46/47 por ciento de la población objetivo de la primera dosis y con 80 mil dosis, estamos avanzando bastante”. afirmaba Arce.

Para finalizar, el Vicegobernador alentó a la población a que se vacune y “lo importante es que sepan que las tres vacunas que tenemos en nuestra provincia, que envía la nación son muy eficaces. No es una cuestión de elegir tal vacuna si o tal vacuna no. La mejor vacuna es la que se aplica”.